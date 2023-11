Meteo 15 novembre: domina l'alta pressione. Da giovedì 16 nuovo peggioramento

Le condizioni di prevalente stabilità atmosferica proseguiranno in gran parte dell’Italia fino a giovedì 16 novembre, nonostante il transito oggi (mercoledì 15) di un debole sistema nuvoloso che dalle Alpi si dirige verso i Balcani, con effetti marginali sulla nostra Penisola. Tra la fine di giovedì e venerdì 17 si conferma l’arrivo di una più intensa perturbazione atlantica (la numero 9 del mese), che porterà delle precipitazioni sulle Alpi e un peggioramento con piogge e temporali soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, un brusco calo termico e molto vento.

L’aria fredda al suo seguito affluirà sulle nostre regioni ed entro sabato 18 darà luogo ad un sensibile calo termico, con temperature che anche al Sud e in Sicilia potrebbero far registrare valori temporaneamente inferiori alla media stagionale. Il freddo inoltre sarà accentuato dall’intensa ventilazione settentrionale.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 15 novembre

Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord e sulle Isole Maggiori. Temporanei annuvolamenti al Centro-Sud, ma con precipitazioni molto deboli possibili solo sul settore Appenninico centrale e sul basso versante tirrenico. Dal pomeriggio le schiarite si estendono a gran parte delle regioni centrali, mentre al Sud la nuvolosità sarà più insistente.

Temperature oltre la norma: valori anche vicini ai 20°C al Nord, diffusamente intorno ai 22-23 gradi al Centrosud, con picchi locali anche oltre i 25 gradi in Sicilia. Giornata ventosa, con raffiche di Foehn al Nordovest e venti di Maestrale anche forti sulle Isole e al Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 16 novembre

Tempo stabile in tutta l’Italia, con della nuvolosità sparsa, ma non compatta, al mattino nelle regioni meridionali; qualche banco di nebbia nella Val Padana orientale e nelle valli del Centro. Entro sera nuvole in generale aumento: inizialmente solo delle velature, poi nubi più consistenti su Alpi Nord-Ovest e Sardegna, per l’avvicinarsi di una perturbazione.

Temperature in diminuzione, più evidente nei valori massimi al Centro-Nord. Venti deboli o moderati, di Maestrale sulle Isole.