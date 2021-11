Meteo 15 novembre: settimana al via con molte piogge

Il passaggio dell’ultima perturbazione ci ha lasciato in eredità un centro depressionario che in questa prima parte della settimana insisterà sul Mediterraneo, influenzando le condizioni meteo in Italia.

Tra lunedì e martedì vivremo quindi giornate in generale nuvolose, con la pioggia che bagnerà gran parte delle regioni, e sono attese anche delle nevicate sulle Alpi, sebbene solo a quote piuttosto alte.

Le previsioni meteo per lunedì 15 novembre

Lunedì cielo nuvoloso o molto nuvoloso in gran parte d’Italia. Piogge sparse su Nord-Ovest, Emilia, Romagna, Marche, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e, a carattere più isolato, anche su Toscana, Lazio e Molise.

Possibile qualche temporale soprattutto su regioni ioniche e Sardegna; neve sulle Alpi Occidentali oltre 1600-2000 metri.

Ventoso su Ionio e Adriatico. Temperature massime in crescita al Nord-Est, in calo invece al Sud.

Le previsioni meteo per martedì 16 novembre

Martedì ancora nuvole su gran parte d’Italia.

Piogge sparse su basso Veneto, Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche, Umbria, zone interne della Toscana, Puglia, Basilicata, Calabria Ionica, Sicilia e Sardegna.

Temperature massime in calo in gran parte del Centro, in crescita invece al Nord-Ovest, all’estremo Sud e nelle Isole maggiori.