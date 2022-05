Meteo: 15 maggio con caldo estivo, ma attenzione ai temporali

Prosegue sull’Italia l’afflusso di aria calda sub-tropicale associata ad una vasta area di alta pressione che anche ad inizio settimana abbraccerà gran parte dell’Europa fino a latitudini molto settentrionali. Le temperature si manterranno quindi su valori da inizio estate, con le massime ben superiori alla norma.

Nonostante l’alta pressione, nelle regioni settentrionali l’atmosfera instabile sarà responsabile, specie nelle ore pomeridiane e di inizio sera, dello sviluppo di rovesci sparsi e locali temporali. Nei prossimi giorni occasionali episodi di instabilità potrebbero interessare anche la dorsale appenninica.

Le previsioni meteo per domenica 15 maggio

Oggi al mattino un po’ di nubi sparse al Nord-Ovest, ben soleggiato nel resto d’Italia con un cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio tendenza all’aumento dell’instabilità al Nord, con formazione di rovesci sparsi e locali temporali su aree alpine ed Appennino emiliano ma con il parziale coinvolgimento anche delle pianure tra Piemonte, Lombardia e settori occidentali di Veneto ed Emilia; un po’ di nubi in sviluppo anche lungo l’Appennino centro-meridionale con occasionali e brevi piovaschi. Temperature massime in lieve aumento nel Nord-Est, stazionarie altrove; valori massimi per lo più compresi tra i 24 e i 30 gradi.

Venti moderati da est nel Canale di Sardegna con mare un po’ mosso; deboli altrove ma con possibili raffiche nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per lunedì 16 maggio

Tempo inizialmente soleggiato salvo un po’ di nuvolosità sparsa e irregolare sulle aree alpine e pedemontane del Nord. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci sparsi e temporali su Alpi, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Appennino centro-meridionale più probabili dall’Abruzzo fino alla Basilicata e alle Murge. Temperature senza variazioni di rilievo, superiori alle medie stagionali: clima pomeridiano tipico di inizio estate con massime per lo più tra 25 e 28 gradi ma con punte di 29-30.

Venti deboli o molto deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo le coste e possibili raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi