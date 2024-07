Meteo 15 luglio, ondata di caldo africano: punte oltre i 40 gradi e molta afa

Si sta per aprire una settimana eccezionalmente calda: l’Italia non solo si avvia verso il periodo statisticamente più caldo dell’anno, ma lo fa con un’ondata di calore di rilevante portata, per intensità, estensione geografica e durata. Iniziata lo scorso weekend (con una sola temporanea attenuazione osservata sulle regioni settentrionali tra venerdì e sabato) l’onda rovente sembra intenzionata a proseguire almeno fino al 21-22 luglio, ma non è da escludere che si possa andare anche oltre tale data, soprattutto al Centro-Sud.

La prospettiva a breve termine, dunque, è per una rapida ripresa della canicola anche sulle regioni settentrionali, già ad inizio settimana: determinante sarà l’azione stabilizzante dell’anticiclone africano, desinato a gonfiarsi ulteriormente sull’area mediterranea e sulla Penisola balcanica, dove assicurerà prevalenti condizioni di stabilità atmosferica. Lunedì 15 luglio, inoltre, la coda di una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale lambirà la regione alpina.

Al Nord, a partire da mercoledì 18, si raggiungerà diffusamente la soglia dei 36-37 gradi, mentre al Centro-Sud i termometri potrebbero toccare e localmente superare i 41-42 nelle aree interne. Il caldo ovviamente aumenterà anche di notte, con le minime all’alba sempre più raramente sotto i 20 °C e, anzi, nei centri urbani, più vicine ai 25-26 gradi.

Previsioni meteo per lunedì 15 luglio

Cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. Si segnala al Nord un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata su Alpi occidentali, Valle d’Aosta, Ossola e Alto Adige, associata ad alcuni rovesci o isolati temporali più diffusi tra Piemonte e Valle d’Aosta. Temperature: minime e massime per lo più in lieve aumento. Valori pomeridiani fino a 35-36 gradi al Nord, tra 31 e 39 gradi al Centro-Sud, con picchi di 40-41 gradi nelle aree interne. Venti deboli o a regime di brezza, salvo rinforzi da nord tra il basso Adriatico e lo Ionio. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 16 luglio

Martedì ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Locale instabilità pomeridiana sul settore alpino orientale, con possibili rovesci o temporali. Clima caldo e afoso: temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento con valori massimi tra i 32 e i 37 gradi al Nord, tra i 33 e i 39 gradi al Centro e in Sardegna, tra i 35 e i 41 gradi al Sud e in Sicilia. Venti deboli o a regime di brezza, salvo locali rinforzi settentrionali al Centro-sud. Mari calmi o poco mossi