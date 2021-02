Meteo: 15 febbraio con freddo intenso, ancora nevicate al Sud

Le condizioni meteo sono in miglioramento in gran parte d'Italia, ma il gelo resta protagonista ovunque e al Sud arriva ancora un po' di neve fino a quote molto basse. Freddo in attenuazione da martedì

Il protagonista meteo per tutta l'Italia resta ancora il freddo intenso, provocato da una gelida massa di aria artica che ha invaso la nostra Penisola. Lunedì 15 febbraio, tuttavia, le condizioni meteo saranno in miglioramento con tempo stabile in gran parte del Paese; le nevicate saranno poche e per lo più concentrate sulle regioni meridionali.

Da martedì l’aria gelida tenderà a spostarsi verso est sotto la pressione di correnti atlantiche più miti ma anche più umide, che da un lato determineranno un aumento della nuvolosità, accompagnato comunque da poche piogge e nevicate, mentre dall’altro favoriranno un graduale rialzo delle temperature che entro mercoledì torneranno su valori vicini a quelli normali per il periodo e nei giorni successivi si spingeranno anche oltre.

Le previsioni meteo per lunedì 15 febbraio

Cielo nuvoloso al Sud, con deboli nevicate fino a quote molto basse su Puglia e Calabria; qualche pioggia sulla Sicilia Orientale, con neve sulle zone interne fino a quote collinari.

Sul resto del Paese tempo stabile e soleggiato, a parte il transito di velature e con l’eccezione di un po’ di nuvole sparse sul medio Adriatico. Dalla sera possibile aumento delle nubi in Liguria, Toscana occidentale e settore alpino.

Temperature massime quasi dappertutto in leggero rialzo ma comunque ancora ben al di sotto della norma. Ventoso al Centro-Sud per venti settentrionali.

Le previsioni meteo per martedì 16 febbraio

Domani cielo nuvoloso su Liguria, regioni centrali tirreniche e nelle zone limitrofe, con qualche isolata e debole pioggia fra il Levante Ligure e l’alta Toscana. Maggiori schiarite altrove, anche se non mancherà qualche annuvolamento. Alla sera nubi in aumento anche sulla pianura padana centro-orientale e l’alto Adriatico.

Temperature ovunque in crescita, ma di nuovo inferiori alla media con possibili gelate al primo mattino al Centro-Nord. Ventoso per Libeccio sul Ligure, per Maestrale al Sud.