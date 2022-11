Meteo: 15 e 16 novembre piogge in molte regioni. Breve tregua giovedì 17

Le correnti atlantiche saranno le vere protagoniste di questa settimana perché scorreranno con continuità sul nostro continente, trascinando sull’Italia alcune perturbazioni. La prima di queste perturbazioni, la numero 5 del mese, investirà l’Italia tra oggi (martedì 15 novembre) e mercoledì 16, portando già nelle prossime ore le prime piogge al Centro-Nord. Un temporaneo e diffuso miglioramento del tempo caratterizzerà la giornata di giovedì 17, prima dell’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 6 del mese) attesa per venerdì 18.

L’evoluzione per il fine settimana rimane incerta, tuttavia l’attuale tendenza mostra la possibilità che il tempo resti instabile e piovoso in molte regioni, specie del Centro-Sud. Nonostante il maltempo le temperature rimarranno relativamente miti, leggermente oltre la norma soprattutto al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per martedì 15 novembre

Prevalenza di tempo bello all’estremo Sud. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse, per lo più deboli, su Nordovest, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche e nord della Sardegna.

Temperature massime in lieve calo al Nord e in Toscana, stazionarie o in lieve aumento altrove, con valori intorno ai 20 gradi al Sud e Isole. Venti meridionali in rinforzo sui mari di ponente dove i mari diverranno mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 novembre

Sulle regioni settentrionali a inizio giornata cielo nuvoloso, con piogge sparse al Nordest; nel pomeriggio ampie schiarite nel Nord-Ovest, insistono le nubi nel Nordest ma con fenomeni in attenuazione. Al Centro-Sud resistono ampie schiarite su Salento, Calabria ionica e meridionale, Sicilia orientale; altrove giornata molto nuvolosa con piogge sparse, localmente moderate.

Temperature per lo più in aumento e superiori alle medie stagionali: valori di 20 gradi e oltre in Puglia, Basilicata, Calabria e Isole. Venti generalmente deboli al Nord, moderati o localmente tesi per lo più da sud o sudovest al Centro-Sud. Mari mossi, fino a molto mossi il Mare e Canale di Sardegna e il Tirreno sud-occidentale.