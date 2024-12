Meteo, 15 dicembre instabile al Sud poi torna l'alta pressione

La perturbazione giunta sull’Italia nei giorni scorsi, oggi si sposta verso sud portando una residua instabilità solo sulle regioni meridionali, mentre la pressione atmosferica è prevista in aumento nelle regioni del Centro-Nord. Nella prima parte della settimana protagonista nel Mediterraneo e sull’Italia sarà un robusto anticiclone, accompagnato da aria più mite: tra lunedì e mercoledì ci attendono giornate nel complesso stabili e soleggiate, con qualche nebbia e un peggioramento della qualità dell’aria; le temperature saliranno quasi dappertutto su valori al di sopra della norma con clima molto mite in montagna; lo zero termico si porterà fino a 3000 metri sulle Alpi. L’attuale tendenza, ancora incerta e da confermare, mostra la possibilità tra giovedì e venerdì del passaggio sull’Italia di una perturbazione.

Previsioni meteo per domenica 15 dicembre

Giornata di tempo instabile al Sud, con cieli nuvolosi, piogge sparse e possibili temporali tra Calabria e Sicilia tirrenica. Al mattino qualche pioggia anche in Molise e ovest della Sardegna. Nuvole in graduale attenuazione al Centro, con ampi rasserenamenti a partire dalle coste di Toscana e Lazio. Prevalenza di tempo soleggiato al Nord, a parte la presenza di nebbie al mattino in pianura padana, anche fitte e più persistenti in Veneto ed Emilia Romagna, in diradamento, poi di nuovo in formazione la sera in Veneto. Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in netto calo invece al Sud e Isole. Venti moderati o forti di Maestrale sulle Isole e mari circostanti; ventoso anche sui mari del Centro-Sud. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per lunedì 16 dicembre

Lunedì. Gionata soleggiata quasi ovunque. Un po’ di nuvolosità irregolare e variabile, e comunque innocua senza rischio di precipitazioni, in Molise, Puglia centro-settentrionale, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Cielo sereno altrove, salvo la presenza la mattino di un po’ nebbie tra Veneto ed Emilia nord-orientale. Mattinata fredda al Centro-Nord con deboli gelate, più diffuse nelle regioni settentrionali. Temperature massime in crescita al Nord e regioni centrali adriatiche. Mite sulle Alpi. Un po’ di freddo invernale al Sud. Venti moderati settentrionali nelle regioni meridionali e in Sicilia. Mossi i mari del Sud e intorno alle due isole maggiori.