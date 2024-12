Meteo, 15 dicembre con piogge residue poi torna l'alta pressione: la tendenza

Domenica 15 dicembre si potrà verificare qualche residua pioggia al Sud in particolare tra Puglia, Basilicata e Calabria mentre il tempo sarà abbastanza soleggiato al Centro-nord. Sulle regioni meridionali il clima sarà più freddo con temperature in calo, venti di Tramontana tesi e mari di conseguenza mossi.

Tendenza meteo: dal 16 dicembre temporaneo ritorno dell'alta pressione



In seguito, nella prima parte della settimana, il tempo andrà migliorando anche al Sud grazie al rinforzo dell’alta pressione che dovrebbe proseguire fino a mercoledì-giovedì.

Ci aspettano dunque giornate soleggiate e con poche nebbie in Val Padana.

Nella seconda parte della settimana si profila la possibilità di un indebolimento dell’alta pressione con il transito di una debole perturbazione atlantica lungo la Penisola. Tra mercoledì e giovedì, inoltre, potrebbero tornare a formarsi delle nebbie nelle zone di pianura del Nord.



Si verificherà un calo termico tra domenica e lunedì al Sud, poi le temperature saranno in aumento grazie all’alta pressione soprattutto nelle aree soleggiate e in montagna con valori oltre la norma. Lo zero termico, infatti, sfiorerà i 3000 metri sulle Alpi orientali, e addirittura salirà fino a circa 3500 metri su quelle occidentali.