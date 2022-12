Meteo: 15 dicembre con neve fino a quote molto basse. Le zone interessate

Italia nel mirino delle perturbazioni in questa prima parte di dicembre, segnata da un tempo a tratti anche molto piovoso, ma soprattutto nevoso per le Alpi e alcuni settori dell’Appennino. In appena 15 giorni ne sono già passate 8 e la numero 9 è già sulla Sardegna, tra oggi (giovedì 15 dicembre) e venerdì 16 attraverserà buona parte dell’Italia, con gli ultimi strascichi nella giornata di sabato 17. Dopo l’isola, direttamente coinvolte saranno le regioni centro-settentrionali, con la parte più attiva del fronte attesa nella seconda parte della giornata.

Non escludiamo fenomeni localmente intensi, con possibili temporali, mentre le Alpi riceveranno un altro cospicuo carico di neve: nel pomeriggio e in serata non escludiamo un po’ di neve fino a quote molto basse all’estremo Nordovest (anche in pianura sul Piemonte). Nel frattempo, il divario termico tra Nord e Sud resterà marcato: fino a venerdì al Meridione si potranno superare i 20 gradi, con picchi di 25-26 in Sicilia. La tendenza a partire da domenica 18 conferma un generale miglioramento e una fase di calma meteorologica che potrebbe accompagnarci fino a Natale, caratterizzata da tempo stabile, a tratti nebbioso, e clima mite.

Le previsioni meteo per giovedì 15 dicembre

In mattinata rapido peggioramento sulla Sardegna, con l’arrivo di piogge e rovesci che, entro metà giornata, si estenderanno a Liguria, Toscana e Lazio. Nel pomeriggio e in serata le precipitazioni raggiungeranno tutto il Centro-Nord, risultando localmente intense e temporalesche sulle regioni centrali. Neve copiosa in arrivo nelle Alpi, a tratti fino a fondovalle; fino a quote molto basse su entroterra ligure di ponente, Piemonte e nordovest della Lombardia, localmente anche a quote di pianura sul Piemonte. All’estremo Sud e in Sicilia un po’ di sole e tempo asciutto.

Temperature massime in aumento al Centro-Sud e sull’alto Adriatico; al Sud e sulle Isole punte oltre 20 gradi, fino a 25 in Sicilia. Valori poco sopra lo zero al Nordovest. Venti meridionali in sensibile rinforzo su tutto il Centro-Sud: in serata Scirocco fino a 60-70 Km/h sui mari.

Le previsioni meteo per venerdì 16 dicembre

Al Sud e sulla Sicilia nuvolosità variabile, con schiarite più ampie sull’isola e in Calabria. In serata rovesci e temporali in arrivo in Campania, isolatamente anche su Basilicata, alta Calabria tirrenica e Puglia. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, con nubi in attenuazione nella seconda parte del giorno al Nordovest. Precipitazioni sparse su Triveneto (quota neve in rialzo oltre 1200-1400 m), Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, nord delle Marche e Sardegna. Possibili temporali sul versante tirrenico e sull’isola.

Temperature massime in lieve rialzo al Nord, in leggero calo sulla Sardegna. Clima ancora eccezionalmente mite con valori anomali al Sud e in Sicilia (punte di 20-25 gradi). Venti da moderati a localmente forti meridionali mari e regioni centro-meridionali. Mari mossi o molto mossi, agitato il basso Adriatico.