Meteo, 15-16 maggio ciclone mediterraneo sull'Italia: alto rischio nubifragi

La prima parte di questa nuova settimana sarà caratterizzata da piogge intense, venti burrascosi, mari agitati e dunque con possibili locali criticità per l’arrivo da Sud di un’altra intensa perturbazione (la numero 5 di maggio). Nelle prossime ore prenderà infatti forma un vortice di bassa pressione in prossimità della Sicilia capace di evolvere in un intenso ciclone mediterraneo in risalita - entro domani (martedì) - verso il Tirreno centrale, lambendo con il suo minimo depressionario le coste di Campania e Lazio. Tra oggi e domani è quindi attesa una forte fase perturbata al Centro-Sud con rischio di nubifragi, specie tra Sicilia e Campania; martedì le piogge raggiungeranno anche il Nord con fenomeni particolarmente insistenti in Emilia Romagna. Il vortice ciclonico, con l’intensità prevista attualmente dai modelli fisico-matematici, sarebbe associato a venti anche di burrasca o tempesta, con raffiche oltre i 100 km/h e mari molto agitati. Molti litorali saranno così soggetti a intense mareggiate. Tra mercoledì e giovedì, con l’indebolimento del ciclone, il maltempo tenderà gradualmente ad attenuarsi.

Le previsioni meteo per lunedì 15 maggio

Cielo coperto al Sud e in Sicilia, con piogge diffuse fino a moderate o forti. Nel pomeriggio le piogge raggiungono Lazio, Molise, Abruzzo e Marche meridionali, in serata anche Umbria, bassa Toscana e Romagna; instabile in Sardegna con rovesci e temporali nell’interno e nel sudest dell’isola. Attenzione alle possibili criticità per nubifragi e forti temporali in Sicilia e in serata anche in Campania. Al Nord giornata per lo più soleggiata con locali rovesci o temporali in sviluppo nel pomeriggio sulle Prealpi centro-orientali e sull’Appennino ligure di levante. Temperature in calo al Sud, Abruzzo e Molise; in aumento al Nord e Toscana. Venti in sensibile rinforzo al Centro-Sud con raffiche di burrasca o tempesta tra sera e notte, in rotazione antioraria intorno all’intensa depressione centrata nel basso Tirreno. Mari agitati al Sud e intorno alle Isole, con possibili mareggiate in Sicilia e coste ioniche.

Le previsioni meteo per martedì 16 maggio

Molte nuvole sull’Italia con piogge diffuse su Nord-est e Centro-sud, maggiormente insistenti in Emilia Romagna e sul settore del basso Tirreno; fenomeni più isolati e deboli nell’estremo Nord-Ovest e Sardegna. Rischio nubifragi e temporali soprattutto in Emilia Romagna, Centro, Campania e nord della Calabria tirrenica. Temperature in calo al Nord e regioni centrali tirreniche. Venti molto forti su Mar Ligure, alto Adriatico e Centro-Sud con possibili raffiche di burrasca o tempesta intorno al ciclone posizionato al Centro. Mari ovunque molto mossi, fino ad agitati o molto agitati. Intense mareggiate lungo le coste.