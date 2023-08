Meteo, l'estate si riprende l'Italia. Sole e caldo in aumento

Sole, tempo stabile, scarsa ventilazione, caldo e afa in progressivo aumento: l’estate anomala “diversamente mediterranea” potremmo dire, si riprende ora il controllo totale dell’Italia, guidata da un campo di alta pressione di matrice sub-tropicale, in risalita dall’Africa nord-occidentale verso il Mediterraneo e la regione alpina e destinato ad accompagnarci a lungo.

Le temperature, inizialmente ancora prossime alla media stagionale, tenderanno a riportarsi al di sopra a partire dal Centro-Nord e dalla Sardegna dove, nella giornata di domenica 13 agosto, si attendono valori fino ai 34-35 gradi, mentre lo zero termico salirà fin verso i 4500 metri. Le ultime proiezioni dei modelli fisico-matematici ci dicono che la fase di caldo ben oltre la norma si affermerà su tutto il nostro Paese e proseguirà almeno per tutta la settimana di Ferragosto, con il termometro che ripetutamente e diffusamente potrà raggiungere e superare di poco la soglia dei 35°C. Si profila, dunque, la terza ondata di calore dell’estate, certamente non estrema come la precedente di luglio.

Le previsione meteo per venerdì 11 agosto

Tempo stabile e soleggiato ovunque, con ancora modesti strati nuvolosi in transito ad alta quota, nella prima parte del giorno, sulle regioni peninsulari e temporanei addensamenti pomeridiani attorno alle zone montuose, ma non associate a precipitazioni.

Temperaturein aumento, superiori alla norma nei valori diurni, in generale compresi fra 28 e 33 gradi, ma con locali picchi di 34 gradi sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Venti moderati settentrionali su Puglia, Basilicata e mar Ionio, deboli altrove. Mari: mossi il basso Adriatico e lo Ionio al largo.

Le previsione meteo per sabato 12 agosto

Su quasi tutto il Paese proseguono condizioni di stabilità atmosferica, con tempo in prevalenza soleggiato. Da segnalare qualche nuvola di modesta entità in transito al Nord e lo sviluppo di nubi cumuliformi durante il pomeriggio nelle Alpi, dove crescerà il rischio di brevi e isolati temporali di calore.

Temperature in aumento al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna dove si potranno toccare i 33-34 gradi. Valori un po’ più contenuti sul medio Adriatico e al Sud peninsulare dove, per effetto di una leggera ventilazione settentrionale, non si andrà oltre i 30 gradi.