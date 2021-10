Meteo 14 ottobre con pioggia e freddo fuori stagione

Giovedì 14 ottobre le condizioni meteo in tutta Italia risentiranno di una irruzione di aria polare, dunque insolitamente fredda per la metà di ottobre: temperature in picchiata e venti intensi di Bora e Grecale (con raffiche fino a burrascose) accompagnano il passaggio della perturbazione numero 3 del mese, che nel corso della giornata si attarderà con gli ultimi fenomeni sulle estreme regioni meridionali.

Nel frattempo i termometri faranno registrare valori ben al di sotto della norma, in modo più evidente sulle regioni orientali.

Venerdì 15 ottobre la perturbazione si allontanerà verso la Grecia, favorendo un miglioramento delle condizioni meteo all’estremo Sud. L’intensa e fredda ventilazione settentrionale, invece, si attenuerà solo a partire da sabato, con-sentendo un generale rialzo delle temperature.

Le previsioni meteo per giovedì 14 ottobre

Al Nord, al Centro, sull’alta Campania e sulla Sardegna tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche modesto banco nuvoloso nel settore centrale adriatico e, in mattinata, anche sulla val padana.

Da nuvoloso a molto nuvoloso nel resto del Paese, con alcune piogge sparse su Calabria e Sicilia, in esaurimento tra il tardo pomeriggio e la sera.

Temperature massime in diminuzione, in modo particolarmente sensibile sulle regioni adriatiche e in generale sotto la norma, per lo più comprese fra 13 e 18 gradi, con locali punte di 19-20 sulle Isole.

Venti da moderati a forti settentrionali su mari e regioni del Centrosud, con raffiche burrascose che potranno superare gli 80 km orari

Fino a molto mossi i mari meridionali, localmente agitati tra lo Ionio e il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per venerdì 15 ottobre

Venerdì cielo nuvoloso su Puglia, Basilicata, Calabria, ovest e nord della Sicilia, ma senza piogge di rilievo.

Per il resto, tempo in prevalenza soleggiato, salvo un aumento delle nubi sin dal mattino in Liguria e la tendenza a velature sulle regioni settentrionali.

Temperature minime in lieve calo al Centro-Nord e sulle Isole maggiori, con valori all’alba localmente sotto i 5 gradi sulle regioni settentrionali; massime in ulteriore lieve flessione all’estremo Sud e sulla Sicilia, stazionarie o in leggero rialzo altrove, ancora inferiori alla norma.

Venti da moderati a forti di Tramontana al Centro-Sud, fino a burrascosi sul mar Ionio, con raffiche a 80-90 Km/h e mare agitato al largo.