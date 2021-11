Meteo, 14 novembre con molte piogge e temporali forti

La perturbazione (la numero 5 del mese) che ha raggiunto l’Italia, porterà nelle prossime ore ancora piogge diffuse al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, mentre il calo delle temperature, che coinvolgerà prevalentemente le regioni settentrionali, favorirà diffuse nevicate sulle Alpi, ma solo a quote relativamente alte. Nella prima parte della prossima settimana l’alta pressione rimarrà ancora lontana dall’Italia, e il tempo rimarrà piuttosto perturbato, a causa di un nuovo vortice di bassa pressione lasciatoci in eredità dalla perturbazione numero 5 e che si posizionerà ancora una volta ad ovest della nostra Penisola sul Mediterraneo occidentale: lunedì e martedì saranno quindi giornate ancora in generale nuvolose, piovose e un po’ ventose.

Previsioni meteo per domenica 14 novembre

Domenica al Sud si alterneranno sole e momenti nuvolosi, con qualche pioggia nel corso del giorno sul nord della Campania e nel Salento; al mattino sulla Puglia meridionale rischio di temporali. Molte nubi sul resto d’Italia: piogge sparse su tutto il Nord, Toscana, Lazio e Sardegna, con nevicate sulle Alpi oltre 1600-1800 metri; locali temporali lungo le coste del medio Tirreno e in Sardegna. Temperature massime in calo al Nord e Isole Maggiori, quasi invariate altrove. Venti moderati sui mari di ponente e sull’alto Adriatico, che risulteranno in generale mossi; in particolare soffieranno venti di Scirocco sul Tirreno, nel Mar Ligure e sull’Adriatico settentrionale.

Previsioni meteo per lunedì 15 novembre

Lunedì nuvole ovunque, anche se ci saranno delle temporanee schiarite, soprattutto nelle regioni centrali. Piogge sparse al Nordovest, Emilia, Toscana, Marche, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia Orientale e Sardegna. Temperature massime in crescita al Nordest, regioni tirreniche e Sardegna.