Meteo 14 maggio: ancora caldo anomalo, ma ci sono temporali in vista per alcune regioni

Anche in questo weekend del 14 e 15 maggio le condizioni meteo sull'Italia sono influenzate dall’afflusso di aria calda sub-tropicale associata all’alta pressione che si è spinta sull’Europa centro-meridionale. Le temperature si manterranno quindi su valori da inizio estate, con le massime ben superiori alla norma soprattutto al Centro-Nord.

Proprio nelle regioni settentrionali si è tuttavia osservato un aumento dell’instabilità meteo a causa di una perturbazione atlantica che, in transito sull’Europa centrale e diretta verso i Balcani, lambisce le Alpi favorendo la formazione di qualche temporale nel corso del weekend.

Le previsioni meteo per sabato 14 maggio

Oggi tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Sud, in Liguria e in Emilia Romagna, salvo la presenza di strati di nubi basse anche compatte in mattinata su Campania e Calabria tirrenica e un po’ di innocua nuvolosità in Appennino. Tempo più variabile e instabile nel resto del Nord, con qualche temporale a inizio giornata in Lombardia e al Nord-Est. Nel pomeriggio rovesci e isolati temporali in sviluppo in gran parte delle aree alpine e prealpine, con qualche sconfinamento nelle vicine zone di pianura, soprattutto in Piemonte.

Temperature in lieve calo al Nord, in aumento al Sud e nelle Isole, con le massime quasi ovunque oltre la media e comprese tra 24 e 28 gradi, con punte localmente vicine ai 30 gradi. Venti deboli a regime di brezza.

Le previsioni meteo per domenica 15 maggio

Domani al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, con più nubi sparse al Nord-Ovest e lungo le coste della Campania. Tendenza nel pomeriggio all’aumento dell’instabilità al Nord, con formazione di rovesci e brevi temporali a carattere isolato sui rilievi alpini e sull’Appennino settentrionale, ma possibili anche in pianura tra Piemonte e Lombardia.

Temperature quasi invariate o in ulteriore rialzo, con valori massimi in generale compresi tra i 24 e i 30 gradi. Venti moderati di Scirocco nei Canali di Sicilia e di Sardegna; deboli altrove, con possibili raffiche negli episodi temporaleschi.