Meteo: 14 aprile instabile al Centro-Sud, nuova perturbazione in arrivo nel weekend! Le zone coinvolte

L'alta pressione si mantiene ancora lontana dall'Italia, e anche nei prossimi giorni lo scenario meteo sul nostro Paese vedrà ancora prevalere soprattutto nuvole e piogge.

In particolare, la perturbazione che giovedì ha investito l'Italia si sta allontanando verso la Penisola balcanica, ma venerdì 14 aprile influenzerà ancora le condizioni meteo in diverse zone del Centro-Sud, seguita da correnti fredde che raggiungeranno anche le regioni meridionali, dove si avvertirà in maniera più sensibile il conseguente calo termico.

Un’altra perturbazione è attesa sull’Italia già nella giornata di sabato 15 aprile, e nel corso del fine settimana sarà causa di piogge e temporali soprattutto al Centro-Sud, mentre il Nord verrà solo marginalmente coinvolto. Questo sistema nuvoloso sarà accompagnato da un vortice di bassa pressione il cui centro si muoverà gradualmente dal mar Ligure allo Ionio che raggiungerà alla fine di domenica. Il contemporaneo rinforzo dell’alta pressione sul Nord Europa, nella tipica configurazione di blocco della circolazione atmosferica, favorirà afflussi di aria fresca da est che, fino almeno a metà della prossima settimana, contribuiranno a mantenere condizioni di instabilità e temperature localmente sotto la media soprattutto al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 14 aprile

Tempo soleggiato al Nord-Ovest, ma con tendenza a un aumento delle nubi in serata. Nuvolosità irregolare altrove, con piogge e locali rovesci su alto Adriatico, molte aree del Centro e del Sud eccetto in Toscana e settori ionici. Quota neve intorno a 1200-1400 metri lungo l’Appennino. Nel pomeriggio migliora gradualmente al Nord-est, sulle Marche e nel Lazio. In serata generale miglioramento al Centro-Sud.

Temperature massime in sensibile calo sulle regioni centro-meridionali, in rialzo al Nord. Venti occidentali a tratti forti al Centro-Sud. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati il Tirreno, il Mare di Corsica e il Mare di Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 15 aprile

Molte nuvole Centro-Sud con precipitazioni più diffuse e intense sulle regioni versante tirrenico, dove sono attesi anche dei temporali; qualche locale pioggia possibile anche in Sardegna e nord della Sicilia. Al Nord nuvolosità variabile, alternata a schiarite anche ampie specie in pianura; qualche pioggia possibile tra basso Piemonte e Liguria e deboli nevicate su Alpi occidentali e orientali oltre i 1200-1400 metri.

Temperature senza grandi variazioni con valori nella media o leggermente sotto. Ancora ventoso al Centro-Sud e sui mari settentrionali. Mossi o molto mossi i mari di ponente, fino ad agitati il Mare di Corsica e il Mare di Sardegna.