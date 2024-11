Meteo, 14-15 novembre con tempo più stabile: la tendenza

Giovedì e venerdì sull’Italia arriveranno delle correnti settentrionali e apporteranno aria relativamente fresca sui settori orientali della Penisola e sulle regioni meridionali.

Giovedì 14 novembre avremo un tempo prevalentemente soleggiato al Nord e sui settori centrali tirrenici, un po’ di nubi invece al Sud e sulla Sicilia occasionali piogge su Molise, Calabria e nordest della Sicilia. Venti tesi settentrionali sul Mar Adriatico centrale, in Puglia e sui mari meridionali. Venerdì 15 novembre prevalenza di tempo stabile in tutto il Paese con qualche annuvolamento su Molise, al Sud e in Liguria. qualche nebbia al mattino sulla Pianura Padana. Venti ancora sostenuti sulla Puglia Mare Adriatico Meridionale e Ionio.

Tendenza meteo: raffreddamento solo temporaneo in arrivo

Dal punto di vista termico, dopo il raffreddamento atteso nella prima parte della settimana, si prospetta di nuovo un rialzo, con valori che potrebbero addirittura riportarsi ben oltre la norma al Centro-Nord, particolarmente in collina e in montagna tra venerdì e sabato. Dunque, è bene sottolinearlo, nessuna ondata di freddo è in arrivo nei prossimi 7 giorni, giusto un temporaneo ridimensionamento dei valori anomali delle ultime settimane.