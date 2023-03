Meteo, lunedì 27 marzo parentesi invernale. Forti venti e temporali al Centro-Sud

L’ultima settimana di marzo si apre con il passaggio della perturbazione numero 9 del mese, responsabile di una breve fase di stampo invernale in molte regioni. L’aria fredda di origine artica che accompagna il fronte, tra lunedì 27 marzo e martedì 28, si propagherà fino all’estremo Sud attraverso un'intensa corrente settentrionale, con raffiche di vento burrascose e un marcato calo delle temperature.

Nella giornata di lunedì 27 nubi e piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, interesseranno il Centro-Sud, mentre in Appennino la quota tenderà ad abbassarsi repentinamente a fine giornata. Martedì 28 la perturbazione abbandonerà velocemente anche il Sud, dove però insisteranno forti e freddi venti di Tramontana.

Da mercoledì, oltre all’espansione dell’alta pressione, si profila un graduale rialzo termico. Per le regioni di Nord-Ovest, dunque, nessuna buona notizia sul fronte della gravissima siccità e dove, tra lunedì e martedì, la barriera alpina fungerà da sbarramento, attivando secchi venti di Foehn.

Previsioni meteo per lunedì 27 marzo

Giornata di tempo instabile o perturbato al Centro-Sud, con piogge, rovesci e temporali, localmente intensi. I fenomeni saranno più probabili nelle zone interne del Centro e al Sud peninsulare. In Appennino quota neve inizialmente elevata, superiore ai 1500 metri, in calo la sera, fino a 800-1000 m nella notte nel settore centro-settentrionale. Al Nord giornata nel complesso soleggiata sin dal mattino ma con una breve fase instabile nel pomeriggio tra le Venezie e l’Emilia Romagna; possibile qualche debole nevicata oltre 700 metri sull’Alto Adige di confine.

Temperature massime in calo al Centro-Sud, più sensibile ovunque (anche al Nord) a fine giornata. Venti da moderati a forti ovunque di Tramontana e Maestrale, ma con raffiche di burrasca fino a 70-80 Km/h. Föhn al Nord-Ovest. Mari fino a localmente agitati.

Previsioni meteo per martedì 28 marzo

Ultime precipitazioni prima dell’alba tra Abruzzo e Molise (nevose fin verso 800 metri), su Puglia centro-settentrionale e Calabria tirrenica. Seguirà un miglioramento, con passaggio a tempo ben soleggiato soprattutto dal pomeriggio. Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso sin dal mattino.

Temperature in sensibile calo le minime, con valori all’alba localmente vicini allo zero al Nord. Massime in ulteriore diminuzione ovunque, più sensibile sul versante adriatico e al Sud peninsulare dove risulteranno temporaneamente inferiori alla norma. Venti in attenuazione, da tesi a forti di Tramontana al Sud e sulla Sicilia, con raffiche fino a 60-70 Km/h. Mari mossi o molto mossi quelli centro-meridionali, fino ad agitati il canale d’Otranto e lo Ionio.