Meteo, 13 marzo con alcune piogge e freddo invernale. Clima più mite da lunedì

Nella giornata di oggi un vortice di bassa pressione posizionato sul Mediterraneo occidentale influenzerà le condizioni meteo in alcune zone dell’Italia, con piogge e nevicate che si limiteranno a coinvolgere l’estremo Nord-Ovest e le Isole Maggiori. Sul resto del Paese la giornata trascorrerà in generale senza piogge o nevicate degne di nota, mentre ovunque registreremo temperature insolitamente basse, a causa della massa d’aria fredda che insiste sulla Penisola.

Per l’inizio della prossima settimana è poi atteso un generale rialzo delle temperature favorito dall’alta pressione, che tornerà ad allungarsi su tutta Italia: ciò significa però che si aggraverà ulteriormente l’emergenza siccità al Nord.

Le previsioni meteo per domenica 13 marzo

Oggi tempo bello e soleggiato al Nord-Est e su regioni centrali, Campania, Basilicata e nord della Puglia. Nuvole sul resto d’Italia: deboli piogge su Sicilia, Sardegna, Liguria e Piemonte, con nevicate fino a quote molto basse sulle Alpi Occidentali; possibili sconfinamenti della neve anche sulle vicine pianure del Piemonte.

Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento, comunque in generale ancora al di sotto della norma. Ventoso per venti di Scirocco sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per lunedì 14 marzo

Domani nuvole al Nord e su Toscana, Umbria, Calabria e Isole Maggiori, con piogge deboli e isolate su Liguria, Piemonte, Lombardia occidentale, alta Toscana e Sardegna; qualche nevicata sulle Alpi Occidentali oltre 800-1000 metri. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello.

Temperature massime con poche variazioni al Nord-Ovest, in crescita nel resto del Paese.