Meteo: oggi (13 maggio) molta instabilità. Mercoledì 14 tregua, poi intenso maltempo

L’assenza dell’alta pressione nel Mediterraneo e sull’Italia favorisce condizioni di instabilità anche in questi primi giorni della settimana, con rovesci e temporali soprattutto pomeridiani e serali su quasi tutte le nostre regioni, specialmente al Nord e sulle zone interne del Centro-Sud. Per mercoledì 14 maggio si profila un’attenuazione dell’instabilità in quasi tutto il Paese, con precipitazioni in pausa, anche giovedì 15 al Nord.

Nel frattempo, già nella giornata di mercoledì, si conferma l’avvicinamento verso le nostre isole maggiori di un’intensa perturbazione (la n. 4 di maggio) proveniente dal Nord Africa, che giovedì investirà Sicilia, Sardegna e regioni meridionali con fenomeni intensi, venerdì anche parte del Centro-Nord, determinando una fase di maltempo con temporali, locali nubifragi, venti molto forti e possibili criticità.

Dal punto di vista termico, dopo giornate altalenanti ma tipicamente primaverili, da venerdì 16 è previsto un calo delle temperature. Consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti per le conferme e ulteriori dettagli.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 13 maggio)

Al mattino piogge e rovesci insistono al Nord, soprattutto in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna; nuvole a inizio giornata anche al Centro-Sud, tranne Lazio, Puglia e Isole; qualche pioggia o rovescio su Marche, Abruzzo, Molise e bassa Calabria.

Nel pomeriggio aumenta nuovamente l’instabilità con sviluppo di rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, Piemonte, Appennini, Puglia, zone interne del Centro-Sud e della Sicilia. La sera i rovesci continuano al Nord-Ovest e sulle Prealpi orientali. Temperature massime in calo, tranne all’estremo Sud e Isole. Venti in generale deboli, ma con possibili raffiche nei temporali.

Le previsioni meteo per mercoledì 14 maggio

Instabilità in attenuazione; al mattino cieli poco nuvolosi su Venezie, Emilia Romagna e Centro-Sud; più nubi nel resto del Nord e Sardegna. Nel pomeriggio sviluppo di qualche rovescio o isolato temporale sul settore alpino, specie quello occidentale, e lungo l’Appennino.

Progressivo aumento delle nubi in Sardegna e Sicilia, con le prime piogge dal pomeriggio, preludio di un peggioramento più intenso e diffuso nella notte e nelle prime ore di giovedì. Temperature vicine alla norma, massime in generale comprese tra 18 e 23 gradi. Dalla sera venti orientali in netta intensificazione tra Sardegna e Sicilia.