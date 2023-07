Meteo 13 luglio: caldo africano al Centro-Sud, pioggia e temporali al Nord. Le zone a rischio

Nelle ultime ore il caldo ha subito una temporanea attenuazione sul Nord Italia, ma il calo delle temperature è associato ad una fase meteo instabile per il passaggio della coda di una perturbazione atlantica (la n. 1 di luglio). Sulle regioni settentrionali sono attesi rovesci e temporali localmente anche forti, associati a intense raffiche di vento e locali grandinate. Al Centro-Sud l’Anticiclone africano continuerà invece a essere protagonista, così come anche il caldo opprimente di questi giorni.

Nel weekend l’alta pressione africana tornerà poi a espandersi verso le regioni settentrionali dove il tempo tornerà stabile ma anche molto caldo e afoso. Da domenica l’Anticiclone africano si consoliderà ulteriormente sull’Italia e le temperature aumenteranno ulteriormente.

Le previsioni meteo per giovedì 13 luglio

Oggi al Nord tempo instabile con alto rischio di rovesci o temporali, soprattutto al Nord-Est, nella prima parte della giornata anche tra Liguria e Lombardia. Al Centro e sulla Sardegna un po’ di nuvole in transito, associate a occasionali rovesci a ridosso dell’Appennino tra il nord della Toscana e il nord delle marche. Al Sud e sulla Sicilia tempo soleggiato con cielo sereno.

Temperature massime in calo al Nord con valori che non dovrebbero superare i 32-33 gradi; caldo intenso al Centro-Sud con le temperature più elevate sulle regioni centrali adriatiche, su quelle meridionali e sulle Isole dove si potranno raggiungere valori prossimi ai 40 gradi e anche oltre in Sardegna. Venti in prevalenza meridionali: moderati sui mari di ponente tra il Canale di Sicilia, il Tirreno occidentale e il Tirreno settentrionale; moderato Maestrale in rinforzo sul Mare di Sardegna; forti raffiche nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per venerdì 14 luglio

Domani al mattino nubi sparse sulle regioni settentrionali con una residua instabilità associata a locali rovesci o temporali al Nord-Ovest tra Piemonte e Lombardia; sereno al Centro-Sud. Nel pomeriggio un po’ di nuvolosità irregolare e variabile su Alpi e Appennino centro-settentrionale con possibili isolati e brevi rovesci sui rilievi alpini centro-occidentali; cielo generalmente sereno nelle altre zone. Caldo intenso al Centro-Sud con picchi prossimi ai 40 gradi. Temperature più contenute al Nord: valori vicini alla norma, al più leggermente sopra e intorno ai 30 gradi ma con punte di 33-35 in pianura. Venti ovunque deboli, salvo rinforzi di brezza specie lungo i litorali. Localmente ancora un po’ mossi i mari di ponente.