Meteo: 13 giugno tra sole, temporali e calo termico

L’arrivo di aria più fresca dal Nord Europa al seguito della perturbazione numero 5 del mese, ha alimentato l’instabilità al Nord, dove da giorni si susseguono intensi fronti temporaleschi; nel corso della giornata di giovedì, il transito verso est della perturbazione, avrà degli effetti anche nel resto del Paese; mentre infatti al Nord-Ovest il rischio di temporali sarà più ridotto, nelle regioni centrali assisteremo allo sviluppo di numerosi rovesci e temporali pomeridiani. Il Sud e le Isole non saranno interessati dal peggioramento, ma il cambio della circolazione atmosferica e l’indebolimento dell’anticiclone daranno luogo a un sensibile e temporaneo calo termico entro venerdì. Nel fine settimana e nella prima parte della prossima, un nuovo rinforzo dell’alta pressione nel Mediterraneo riporterà un clima da piena estate in queste zone. Il tanto atteso miglioramento al Nord è confermato per venerdì, giornata si tempo stabile praticamente da Nord a Sud. Anche sabato il tempo sarà in prevalenza soleggiato, a parte dei temporali sulle zone alpine, lambite dalla coda di una perturbazione anch’essa originata dalla vasta e persistente area depressionaria centrata sulle Isole Britanniche.

Le previsioni meteo per giovedì 13 giugno

Tempo nel complesso soleggiato in Sardegna e al Sud anche se con un po’ di nuvolosità in transito tra Calabria e Sicilia, con locali piovaschi in Calabria al mattino. Migliora al Nord-Ovest, con schiarite in Valle d’Aosta, alto Piemonte e ovest Lombardia. Piogge e rovesci fin dal mattino in Liguria e nel Cuneese, più sporadici nelle Venezie e in Toscana. Nel pomeriggio sviluppo di temporali in Liguria, est Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna e gran parte delle regioni centrali (soprattutto nelle zone interne e adriatiche), con fenomeni localmente di forte intensità. Qualche temporale anche nel Foggiano. In serata cessano le precipitazioni, tranne in Abruzzo, Molise e Gargano. Temperature massime in calo al Centro-Sud e Isole. Venti di Maestrale moderati nel Tirreno e sulle Isole maggiori, con mari mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 14 giugno

Tempo stabile in tutta l’Italia, con più spazi di sereno al Centro-Sud e Isole, nuvolosità sparsa al Nord, specie sulle Alpi centrali, dove non si esclude qualche debole e locale pioggia. Temperature in contenuto rialzo al Nord, in ulteriore calo al Sud e Sicilia. Ventilazione di Maestrale da debole a moderata al Sud, Libeccio sul Ligure, con mari mossi.