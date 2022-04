Meteo: 13 e 14 aprile con caldo anomalo. Irruzione fredda a Pasqua

Domani, mercoledì 13 e giovedì 14 aprile la presenza dell’alta pressione garantirà tempo nel complesso asciutto e temperature in ulteriore aumento, con un po’ di caldo anomalo per il periodo. Nell’ultima parte della settimana, dunque per le Feste di Pasqua, è invece atteso un cambiamento della situazione meteo: l’alta pressione infatti si ritirerà dall’Italia e lascerà libero il campo a una nuova irruzione di aria fredda dai Balcani.

A Pasqua e Pasquetta ci attendono quindi giornate caratterizzate dall’alternanza tra sole e nuvole, comunque con poche piogge, per lo più concentrate all’estremo Sud, ma con temperature nuovamente in calo e in molte regioni al di sotto della norma, specie al Sud e versante adriatico della Penisola.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 aprile

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord, Toscana, regioni adriatiche e Isole Maggiori, comunque senza piogge. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime quasi dappertutto in ulteriore crescita e in generale al di sopra dei valori medi stagionali. Ventoso, per venti orientali o di Scirocco, sulle Isole Maggiori.

Le previsioni meteo per giovedì 14 aprile

Nuvole alternate a sprazzi di tempo bello su Venezie, Toscana, Calabria e Isole Maggiori, con la possibilità di qualche debole pioggia nell’interno della Sardegna. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime in ulteriore crescita al Nord, regioni tirreniche e Isole Maggiori, con punte anche di 24-25 gradi.