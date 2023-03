Meteo, fino a sabato 18 marzo sole e temperature in aumento

Un promontorio di alta pressione si è temporaneamente consolidato sul Mediterraneo centrale e sull’Italia garantendo per venerdì 17 marzo un tempo stabile e soleggiato in tutto il Paese; anche al Sud si attenueranno i freddi venti settentrionali e le temperature in tutta Italia torneranno a salire intorno alla media o leggermente al di sopra.

Nel fine settimana l’alta pressione continuerà a proteggere il Sud e la Sicilia dove il clima sarà mite con temperature intorno ai 20 gradi. Nelle regioni del Centro-Nord assisteremo invece ad un graduale indebolimento dell’anticiclone per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione atlantica (la n. 7 del mese) che domenica potrebbe riportare un po’ di piogge, più probabili in Sardegna, regioni centrali ed Emilia Romagna.

Le previsioni meteo per venerdì 17 marzo

Giornata soleggiata in tutta Italia, con soltanto qualche temporanea e sottile velatura in transito sulle regioni settentrionali e in Toscana. Nel resto d’Italia cielo generalmente sereno.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento con valori in media o leggermente al di sopra: massime pomeridiane per lo più tra 14 e 17 gradi. Venti moderati di Tramontana tra la Puglia meridionale e lo Ionio, di Scirocco nel Canale di Sardegna, deboli altrove. Mossi o molto mossi l’Adriatico meridionale, il Canale d’Otranto, lo Ionio, il Canale e mare di Sardegna; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per sabato 18 marzo

Giornata stabile e prevalentemente soleggiata. Un po’ di nuvole alte tenderanno a transitare sulla Sardegna e su parte del Centro-Nord con velature più diffuse e consistenti sull’Isola; da segnalare anche un po’ di nuvolosità sparsa sulla Liguria, in Piemonte, Toscana occidentale e nella prima parte della giornata anche sulla Sicilia sud-occidentale. In serata nubi in deciso aumento al Nord, Toscana, Umbria e alto Lazio.

Temperature per lo più in rialzo, più evidente al Centro-Sud; valori fino a 15-16 al Nord, 17-18 altrove ma con possibili picchi di 20 gradi in Sardegna e Sicilia occidentale. Venti meridionali fino a moderati su Mar Ligure, Tirreno occidentale e Canale di Sicilia, in attenuazione in Sardegna. Mossi il Ligure, mari intorno alla Sardegna, Tirreno occidentale e Canale di Sicilia.