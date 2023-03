Meteo, giovedì 16 marzo torna il sole su tutta l'Italia ma venti ancora forti al Sud

La perturbazione numero 6 si allontana verso la Grecia e sull’Italia la pressione atmosferica è in aumento, con tempo stabile e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi probabilmente fino a sabato 18 marzo. I venti settentrionali restano anche intensi al Sud e l’aria più fredda affluita sull’Italia nelle ultime ore ha determinato un generale calo delle temperature che si sono portate temporaneamente poco sotto la norma; da venerdì 17 si conferma però un graduale rialzo termico, favorito sabato da un moderato rinforzo del vento di Scirocco sulle Isole e sul Tirreno.

Sabato qualche nuvola in più sarà presente al Nord-Ovest, in Toscana e Sardegna, mentre per domenica la nuvolosità potrebbe aumentare in particolare nelle regioni centrali dove saranno anche possibili locali piogge.

Le previsioni meteo per giovedì 16 marzo

Cielo in prevalenza sereno, con qualche nuvola in più al primo mattino all’estremo Sud e in Sicilia e delle velature in transito nel corso della giornata al Nord.

Temperature in diminuzione con valori anche leggermente sotto media, specie nelle regioni del medio Adriatico e al Sud. Venti in attenuazione e per lo più deboli al Nord, al Centro e in Sardegna salvo ancora moderati rinforzi sull’Adriatico centrale e lungo le coste tirreniche della Sardegna; venti ancora moderati o forti settentrionali al Sud e in Sicilia, con le raffiche più intense in Puglia e sui mari circostanti. Mari: molto mossi o agitati l’Adriatico meridionale e l’alto Ionio, mossi i mari attorno alla Sicilia ed il medio Adriatico, in prevalenza poco mossi gli altri.

Le previsioni meteo per venerdì 17 marzo

Giornata soleggiata in tutta Italia, con soltanto qualche temporanea velatura nelle regioni settentrionali.

Temperature minime in lieve ulteriore calo al Sud e in Sicilia; massime in aumento nelle regioni del Centro e in Sardegna. Venti moderati di Tramontana nello Ionio, di Scirocco in Sardegna, deboli altrove.