Meteo, marzo inizierà con piogge al Centro-Sud e attenuazione del freddo al Nord

Il Mediterraneo centrale e L'Italia rimarranno coinvolti in una circolazione di bassa pressione con il suo minimo principale che mercoledì 1 marzo si porterà sulla Sardegna per poi gravitare nei pressi del Tirreno anche nel resto della settimana. La massa d'aria al suo interno tenderà a mitigarsi con attenuazione del freddo invernale anche al Nord.

Mercoledì 1 marzo al mattino tempo in miglioramento con tendenza a schiarite all’estremo Sud, residue parziali schiarite sulle Alpi più settentrionali, molte nuvole sul resto d’Italia con precipitazioni diffuse e localmente intense su Romagna, Marche e Abruzzo; fenomeni più irregolari su resto del Centro, Emilia, Campania, Gargano, Salento e Sardegna con qualche rovescio nel nord-est dell’Isola. Neve fino a quote collinari sull’Appennino tosco-emiliano e umbro-marchigiano, oltre i 900-1400 m nel resto dell’Appennino centrale; qualche fiocco di neve oltre i 600-700 m anche sull’Appennino ligure e nelle Alpi Marittime. Tra pomeriggio e sera fenomeni in progressivo esaurimento nel settore peninsulare a iniziare da Campania, Puglia, Abruzzo e Molise dove si allargheranno anche delle schiarite; al Nord invece nubi in intensificazione e deboli fenomeni in estensione fino a basso Piemonte, Liguria, sud-est della Lombardia e Venezie con quota neve in risalita nella sera oltre i 600-900 m; nuvole e locali fenomeni insisteranno in Sardegna con qualche fiocco di neve sulle cime oltre i 1100-1200 m. Qualche breve pioggia o rovescio in arrivo nel sud-ovest della Sicilia.

Temperature minime per lo più in lieve rialzo, eccetto nelle Isole; massime in lieve aumento al Nord, in Puglia e Sardegna, in leggero calo nelle regioni tirreniche e in Sicilia. Venti in rotazione antioraria intorno al minimo centrato sulla Sardegna: Tramontana da moderata a forte in Liguria, Bora moderata o tesa sull’alto Adriatico, venti fino a moderati al Centro-Sud e nei mari circostanti, per lo più meridionali al Sud. Mari: da mossi a molto mossi, fino ad agitati il Ligure occidentale e i mari intorno alla Sardegna.

Giovedì 2 marzo le precipitazioni lasceranno di nuovo il Nord con le ultime deboli piogge e nevicate sui monti nell'ovest del Piemonte. In generale prevarranno le nuvole che al Centro-Sud saranno associate alla possibilità di piogge lungo il medio Adriatico, nel Lazio, al Sud, in Sardegna e nel nord della Sicilia; quota neve fino ai 1100-1300 m sui rilievi di Marche, Abruzzo e Sardegna. Altra giornata ventosa soprattutto sull'alto Adriatico, nei mari di ponente e nelle Isole.

Venerdì possibili ampie schiarite al Nord e in Toscana, ancora nubi e probabili piogge irregolari nel resto del Centro-Sud; episodi di instabilità con locali rovesci o temporali.

Sabato dovrebbe migliorare al Centro, possibile fase molto instabile invece al Sud con rovesci o temporali anche forti su Sicilia, Calabria e settore introno alto Ionio. Si tratta comunque di una evoluzione ancora affetta da una significativa incertezza che andrà confermata nei prossimi aggiornamenti.