Meteo, da lunedì 6 febbraio torna il freddo per l'arrivo di aria artica

La giornata di domenica 5 febbraio sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’Italia con più nubi al Nord-Est e deboli nevicate sulle Alpi centro-orientali di confine. Le temperature saranno in netto calo al Centro-Sud e in Sicilia per effetto di venti freddi dai Balcani, sotto forma di forte Tramontana e tra sera e notte i modelli matematici indicano l’arrivo di una massa di aria fredda dall’Europa orientale che porterà una breve fase di maltempo con possibili nevicate a bassa quota in Emilia Romagna, Toscana e dei rovesci in Sardegna.

L’aria fredda potrebbe poi determinare la formazione di una circolazione di bassa pressione che lunedì 6 febbraio, posizionata nei pressi della Sardegna, darà luogo a venti molto intensi, instabilità nelle Isole e sensibile calo termico in gran parte del Paese. Si tratta di una tendenza ancora da confermare, seguite gli aggiornamenti.