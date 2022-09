Meteo, 12 settembre con il sole. In settimana caldo intenso anche oltre 35 gradi

Ci attende una seconda settimana di settembre segnata da condizioni meteo pienamente estive e da un clima eccezionalmente caldo per il periodo. Il miglioramento del tempo in atto in queste ore, infatti, è il preludio ad una più decisa rimonta dell’alta pressione di matrice nord africana fin verso la regione alpina, con tempo stabile e caldo di nuovo in intensificazione su tutto il Paese. La massa d’aria sub-tropicale associata all’anticiclone determinerà un’altra fase di caldo anomalo, più marcata al Centro-Sud dove, tra mercoledì e venerdì, non escludiamo picchi anche superiori ai 35 gradi, complice l’innesco di una sostenuta corrente sciroccale. Contemporaneamente, da ovest, si avvicinerà molto lentamente una perturbazione atlantica (la n.4 del mese): resta molta incertezza circa il suo passaggio sulla Penisola, al momento più probabile sulle regioni centro-settentrionali tra giovedì e venerdì, con un conseguente peggioramento del tempo. Attendiamo conferme.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 12 settembre

Lunedì su tutto il Paese tempo stabile e soleggiato. Temporanei e modesti gli annuvolamenti in sviluppo pomeridiano attorno ai rilievi. Temperature: massime in lieve rialzo sulla Sardegna dove si toccheranno i 33-34 gradi, in ulteriore lieve flessione all’estremo Sud e sulla Sicilia. Valori ovunque superiori alla norma, per lo più compresi tra 26 e 31 gradi. Venti: moderati settentrionali su Canale d’Otranto e mar Ionio, deboli altrove.

Le previsioni meteo per martedì 13 settembre

Martedì tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nella seconda parte della giornata si osserverà il passaggio di velature al Nord e sulla Sardegna e un aumento delle nubi basse sulla Liguria. Scarsi i cumuli in sviluppo pomeridiano attorno ai rilievi. Temperature: massime in rialzo ovunque. Sulla Sardegna si potranno toccare i 35-36 gradi, nel resto del Paese il termometro oscillerà tra 28 e 33 gradi, sensibilmente superiori alla norma. Venti di Scirocco in rinforzo sul mare e Canale di Sardegna; moderati o tesi da nord tra il Canale d’Otranto e lo Ionio.