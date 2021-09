Meteo, 12 settembre con clima estivo al Centro-nord e instabilità residua al Sud

Ultimi effetti in questo 12 settembre al Sud e in Sicilia della perturbazione numero 2 di settembre, con ancora il rischio di temporali; il vortice ad essa associato si è spostato sullo Ionio e lunedì si allontanerà dalle nostre regioni. Sole e clima estivo invece al Centro-Nord e in Sardegna, anche grazie ad un rialzo della pressione atmosferica. Per l’inizio della settimana si conferma l’espansione dell’alta pressione nord-africana verso il Mediterraneo centrale e sull’Italia, con tempo stabile ovunque e temperature oltre la norma, con un ulteriore aggravarsi della siccità che sta colpendo diverse regioni del Centro-Nord. La tendenza successiva, a partire da mercoledì, resta molto incerta: un peggioramento potrebbe farsi strada sulle regioni settentrionali, marginalmente anche su quelle centrali per il passaggio di una perturbazione atlantica. Per contro, al Sud e sulle Isole non è da escludersi una temporanea ma sensibile intensificazione del caldo a causa di correnti di Scirocco.

Previsioni meteo per domenica 12 settembre

Domenica al mattino rovesci e temporali su Puglia meridionale, Calabria e nordest della Sicilia, ma con tendenza al miglioramento. Nel pomeriggio e brevi acquazzoni o temporali solo su Appennino lucano, Salento, zone interne della Calabria e della Sardegna. Nel resto del Paese tempo soleggiato, ma con temporanei addensamenti nuvolosi nelle zone montuose, con la possibilità di qualche rovescio su Alpi orientali e Appennino ligure. Temperature in rialzo al Sud e in Sicilia, stazionarie altrove, con punte intorno a 28/30 gradi al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. Venti settentrionali da tesi a forti su Sicilia e mar Ionio.

Previsioni meteo per lunedì 13 settembre

Lunedì su tutte le regioni condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nelle ore più calde della giornata formazione di cumuli attorno ai rilievi, ma senza precipitazioni degne di nota. Temperature massime in lieve aumento al Centro-Sud e sulle Isole, su livelli sempre estivi e superiori alla norma. Punte di 30-32 gradi in Emilia, nelle zone interne e tirreniche del Centro, su Puglia e Sardegna. Venti per lo più deboli e a regime di brezza, salvo gli ultimi rinforzi da nord tra il Canale d’Otranto e il mar Ionio.