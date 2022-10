Meteo 12 ottobre, nuova perturbazione: ecco dove porterà maltempo

Una nuova perturbazione sta investendo la Sardegna e si prepara a influenzare le condizioni meteo in molte zone d'Italia, portando piogge e temporali localmente intensi.

Entro giovedì, avvertono gli esperti, il sistema perturbato coinvolgerà anche la Sicilia, le regioni meridionali e le vicine aree del Centro Italia. Nel resto del Paese la situazione meteo resterà invece più tranquilla, con soltanto dei locali episodi di instabilità sulle aree alpine.

Venerdì, mentre la perturbazione numero 3 si allontanerà verso il Mediterraneo orientale, un altro sistema nuvoloso si avvicinerà all’Italia, portando nuvole, ma poche precipitazioni. Si prospettano giornate relativamente miti con temperature in linea con le medie o leggermente oltre. Nel fine settimana si fa più probabile un rinforzo dell’alta pressione.

Le previsioni meteo per mercoledì 12 ottobre

Maltempo in Sardegna, dove la giornata sarà molto nuvolosa con piogge e temporali, anche di forte intensità. Nel resto d’Italia cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con qualche sporadica pioggia o rovescio sulle Alpi e nell’interno del Centro; in serata temporali sulla Sicilia occidentale.

Temperature massime in calo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove con valori nella media o poco oltre e compresi tra 20 e 24 gradi, fino a 26 gradi al Sud. Venti deboli, salvo moderati rinforzi di Scirocco nei canali delle Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 13 ottobre

Giornata di maltempo con rovesci e temporali sparsi e localmente intensi in Calabria, Basilicata, Campania, basso Lazio e Salento. Piogge e rovesci in forma più isolata nel resto della Puglia, in Sardegna, Abruzzo e Molise. Tempo più stabile altrove, con schiarite anche ampie e banchi di nebbia al primo mattino nella Val Padana centrale. Temperature massime in leggero calo. Venti per lo più deboli con locali rinforzi nelle aree temporalesche.