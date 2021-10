Meteo 12 ottobre: breve tregua dalle piogge

Il vortice depressionario che ha a lungo insistito sull'Italia centro-meridionale si è finalmente allontanato verso i Balcani, lasciando libera l’Italia e consentendo un generale miglioramento della situazione meteo.

Si tratta però di una breve tregua dal maltempo: tra mercoledì 13 e giovedì 14 è previsto l’arrivo di un altro impulso di aria fredda di origine polare diretta verso il Mediterraneo e l’Italia, andando a coinvolgere soprattutto le regioni adriatiche, il Sud e la Sicilia: in questi settori il tempo tornerà a peggiorare, con nubi e piogge anche sotto forma di temporali; in generale percepiremo una netta intensificazione dei venti con il rischio di mareggiate lungo le coste più esposte, e un nuovo generale calo delle temperature. Dal punto di vista termico, quindi, le prossime giornate si manterranno piuttosto fredde, con valori al di sotto della norma climatica che caratterizza questo periodo dell’anno.

Le previsioni meteo per martedì 12 ottobre

Giornata tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, i cieli saranno per lo più parzialmente nuvolosi; nubi a tratti compatte su Alpi centro-orientali, Liguria, Nord-Est, e nel pomeriggio tra Campania e Basilicata. Possibili deboli e locali piogge in Liguria.

Temperature massime in rialzo al Centro-sud, ma con valori ancora inferiori alla norma. Venti settentrionali in attenuazione sulle regioni centrali, moderati di Maestrale su Isole Maggiori e mari meridionali, che risulteranno localmente molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 ottobre

Nuvolosità alternata a schiarite con qualche pioggia anche sotto forma di rovesci o temporali al mattino più probabile su Calabria, Sicilia, Emilia-Romagna e Marche; nel pomeriggio rovesci isolati sull’Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Sardegna; tempo instabile anche tra Calabria e Sicilia. In serata prosegue il maltempo su Abruzzo e Molise, al Sud, Sicilia e Sardegna meridionale, con rovesci e temporali.

Temperature in calo al Centro-Sud con valori sotto le medie stagionali. Venti nord-orientali in rinforzo da metà giornata, fino a diventare burrascosi entro la notte, con raffiche a oltre 70 km orari; rischio di mareggiate lungo le coste più esposte ai venti nord-orientali.