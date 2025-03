Meteo: 12 marzo con rischio di forti temporali e criticità. Ecco dove

La persistenza di correnti atlantiche determina sull’Italia e nel Mediterraneo il continuo passaggio di perturbazioni. Sono almeno 3 quelle attese entro il fine settimana: la numero 5 di marzo nella giornata odierna (mercoledì 12 marzo), la numero 6 tra giovedì 13 sera e venerdì 14, la numero 7 del mese tra sabato 15 e domenica 16, intervallate da brevi pause. Questa fase dinamica è quindi destinata a proseguire per almeno 5-6 giorni, accompagnata da forti anomalie e una marcata differenza il Nord e il Sud del Paese.

Le regioni più direttamente coinvolte dalle precipitazioni saranno quelle settentrionali, quelle tirreniche, l’Umbria e la Sardegna: entro domenica in alcuni settori prealpini del Nord e sulla Toscana potrebbero cadere tra i 100 e i 150 mm di pioggia, ovvero l’equivalente di quella attesa in due mesi primaverili. Contemporaneamente le Alpi riceveranno ingenti e preziose nevicate, con accumuli di oltre 1 metro a quote superiori a 1500/2000 metri.

Per contro il Sud e la Sicilia, investite a più riprese dalle correnti sciroccali, vivranno una fase di caldo anomalo, con temperature in qualche caso quasi estive. Il quadro appena descritto potrebbe dar luogo a condizioni meteorologiche avverse e conseguenti situazioni di criticità. Il consiglio, dunque, è quello di seguire le allerte emesse nei prossimi giorni dalla Protezione Civile.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 12 marzo)

Parziali schiarite in mattinata lungo il medio Adriatico, al Sud e in Sicilia. Altrove cielo molto nuvoloso o coperto, con una pausa delle piogge in Piemonte e Liguria. Piogge invece in Lombardia, in Triveneto, Emilia Romagna, nelle regioni centrali tirreniche e in Umbria; neve sulle Alpi centro orientali da 1400 metri. Temporali in Sardegna, in attenuazione solo in serata.

Tra pomeriggio e sera si intensifica il maltempo, con piogge e rovesci diffusi e localmente forti; temporali dalla Toscana verso il Lazio e la Campania entro sera. Temperature senza grandi variazioni. Venti moderati o forti meridionali su Adriatico, Ionio e Tirreno, occidentali sulla Sardegna. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 13 marzo

Parziale e temporaneo miglioramento, in un contesto di variabilità. Su tutte le regioni nuvolosità molto irregolare, intervallata da alcune schiarite, a tratti anche ampie lungo l’Adriatico e nei settori ionici. Nel corso della giornata precipitazioni intermittenti e sparse più probabili su Liguria di levante, Lombardia, Triveneto, regioni tirreniche e Sardegna. Nelle Alpi quota neve intorno a 1400-1600 metri.

Nella notte tendenza a un deciso peggioramento in tutto il Centro-Nord. Temperature senza grandi variazioni. Venti da moderati a forti meridionali al Centro-Sud e su tutti i mari, che resteranno mossi o molto mossi.