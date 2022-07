Meteo, 12 luglio con qualche temporale e caldo senza eccessi

Un anticiclone di matrice atlantica occuperà gran dell’Europa centrale e dell’Italia: pur garantendo prevalenza di tempo soleggiato, con appena un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi, non porterà quindi un caldo non eccessivo, tutto sommato normale per il periodo. Fa invece molto caldo in altre zone d’Europa, e in particolare in Spagna e Portogallo dove è invece presente l’Anticiclone sub-tropicale di matrice africana: in questi paesi infatti sono attese temperature decisamente alte, con picchi anche di alcuni gradi al di sopra dei 40 gradi, fino a punte di 45-46 gradi nel sud della Spagna. Poi nella seconda parte della settimana l’Anticiclone Nord-Africano tornerà purtroppo ad allungarsi verso il Mediterraneo centrale e anche sull’Italia, causando così un deciso aumento delle temperature che torneranno a superare i 35 gradi. Il caldo aumenterà ulteriormente la prossima settimana ad iniziare dal Centro-Nord: nelle regioni settentrionali, in particolare, sono attesi picchi fino a 40 gradi in Val Padana con possibili nuovi record di caldo.

Previsioni meteo per martedì 12 luglio

Martedì al mattino prevalenza di tempo soleggiato al Sud; cielo da poco nuvoloso a nuvoloso altrove, comunque senza piogge. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole su rilievi del Nord e zone interne del Centro-Sud, con la formazione di temporali di calore sulle Alpi e sull’Appennino. Temperature massime pressoché stazionarie e vicine ai valori medi stagionali, per lo più comprese fra 27 e 32 gradi con qualche punta fino a 33-34 gradi. Venti deboli.

Previsioni meteo per mercoledì 13 luglio

Mercoledì alternanza tra sole e nuvole all’estremo Sud, con isolati temporali pomeridiani sulla Calabria. Nel resto d’Italia la giornata sarà in prevalenza soleggiata: solo su Alpi un po’ di nuvole pomeridiane, con la possibilità di isolati rovesci sul settore più occidentale. Temperature con poche variazioni al Sud, in crescita invece nel resto d’Italia, con picchi anche di 34-35 gradi.