Meteo: domenica 12 giugno sole e rialzo termico. Da lunedì 13 picchi di 32-33°C

Domenica 12 giugno sarà una giornata di tempo stabile e ben soleggiato in tutta Italia con pochi annuvolamenti di rilievo. Da segnalare soltanto qualche nuvola sparsa in Calabria, specie tra il Tirreno e l'Appenino, qualche annuvolamento pomeridiano sulle Alpi, più probabile sui settori occidentali e qualche sottile velatura di passaggio sul Nord-Ovest. Le temperature del primo mattino in generale lieve aumento; massime pomeridiane stazionarie, al più in lieve crescita: valori più contenuti e perlopiù compresi tra 26 e 28 gradi sulle regioni adriatiche, tra 28 e 32 gradi nel resto d'Italia.

Venti di Maestrale al Centro-Sud, fino a tesi sul medio-basso Adriatico e sullo Ionio orientale, moderati nel Canale di Sicilia; in prevalenza deboli altrove. In prevalenza mossi i mari del Centro-Sud, localmente molto mossi il medio-basso Adriatico, il Canale d'Otranto e lo Ionio.

A inizio della prossima settimana tempo stabile e temperature in rialzo verso valori oltre la norma: la tendenza meteo

Nei giorni successivi la situazione meteorologica rimarrà tutto sommato tranquilla, non sono attese nuove perturbazioni. Tuttavia, assisteremo ad un aumento dell'instabilità nelle ore pomeridiane più calde della giornata sulle aree alpine e, a metà settimana, probabilmente anche lungo l'Appennino.

Le temperature a inizio settimana risaliranno anche sulle regioni del versante Adriatico e in generale avremo valori oltre la norma e perlopiù compresi, nelle ore pomeridiane, tra i 28 e punte di 32-33 gradi. La tendenza appena descritta presenta ancora un certo margine di incertezza, per maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.