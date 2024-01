Meteo 12 gennaio: ancora qualche pioggia al Sud e freddo invernale

Dopo aver attraversato il Centro-Sud, la perturbazione numero 3 di gennaio si sta allontanando dal nostro Paese ma nelle prossime ore influenzerà ancora le condizioni meteo in parte delle regioni meridionali. In questo venerdì sono infatti attese le ultime precipitazioni tra Sicilia e Calabria, con quota neve oltre i 1.200 metri, mentre nel resto del Paese le condizioni meteo saranno stabili. Nel frattempo l’aria fredda - tipicamente di stampo invernale - insiste sul nostro Paese mantenendo le temperature quasi dappertutto vicine ai valori medi stagionali (le anomalie di temperature rispetto ai valori di riferimento per questa decade di gennaio oscillano tra -2 °C e +2 °C).

La stabilità atmosferica avrà la meglio anche nel weekend: in particolare, la giornata di sabato trascorrerà con una sostanziale assenza di piogge e nevicate, mentre per domenica si profila un generale aumento delle nuvole con l’arrivo di alcune deboli piogge isolate, prime avvisaglie di una perturbazione attesa sull’Italia tra la notte successiva e lunedì 15 gennaio.

Le previsioni meteo per venerdì 12 gennaio

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord, con il rischio di qualche banco di nebbia in Pianura nelle ore più fredde. Sole anche sul Centro Italia, fatta eccezione per un op’ di nuvolosità sparsa su Abruzzo, Molise e Lazio meridionale. Ampie schiarite in Campania, mentre sul resto del Sud il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse in Calabria (neve oltre i 1200 metri di quota).

Precipitazioni sparse anche in Sicilia, a tratti di moderata intensità, con nevicate oltre i 1400 metri. In Sardegna ampie schiarite. Clima invernale: temperature senza grandi variazioni e nella media stagionale. Venti in prevalenza da nord-nordest. Mari da poco mossi a mossi, localmente molto mossi al Sud e tra le Isole Maggiori.

Le previsioni meteo per sabato 13 gennaio

Domani cielo in prevalenza sereno sulle regioni centro-settentrionali, con la presenza di nebbie in Pianura Padana; qualche locale annuvolamento al Sud e sulle Isole Maggiori, ma con precipitazioni quasi del tutto assenti. Temperature stazionarie o in lieve calo; valori in rialzo, invece, nel settore alpino. Si segnalano ancora venti settentrionali al Sud e tra le Isole Maggiori con mari localmente molto mossi, altrove ventilazione debole.