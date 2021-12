Meteo, 12 dicembre con piogge residue poi lunga fase stabile

L’intesa perturbazione responsabile del forte maltempo che nelle ultime ore ha coinvolto il Centro-Sud, si è allontanata verso la Penisola Balcanica. In questo 12 dicembre il tempo è in graduale miglioramento anche sulle regioni centro-meridionali con residue piogge soprattutto all’estremo Sud e in Sicilia. Per i prossimi giorni si conferma il ritorno dell’alta pressione e una fase di calma meteorologica che potrebbe durare per tutta al settimana; infatti un vasto anticiclone sull'Europa centro-occidentale riuscirà ad estendersi su tutta l’Italia, ad iniziare dalle regioni del Nord, dove, per via della stabilità atmosferica, aumenteranno le nebbie e peggiorerà la qualità dell’aria. Le regioni meridionali rimarranno un po' ai margini dell’anticiclone: insisteranno un po’ di nuvole, un po’ di vento da nord e temperature leggermente inferiori alle medie stagionali.

Previsioni meteo per domenica 12 dicembre

Domenica tempo soleggiato al Nord, regioni centrali tirreniche, Umbria e Sardegna; poche nuvole anche sulle Marche. Nuvoloso nelle altre regioni, con qualche pioggia o rovescio, specie al mattino, su Puglia, Calabria e Sicilia. In serata ancora qualche pioggia solo nella Sicilia occidentale. Gelate al primo mattino in molte zone del Nord. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori inferiori alla norma al Centro-Sud.

Venti forti settentrionali sul medio versante adriatico, al Sud e in Sicilia, moderati nel resto del Centro e in Sardegna; ventoso per venti settentrionali sulle Alpi, Foehn nelle zone prealpine. Mari: poco mosso il Mar Ligure; da mossi a localmente agitati gli altri bacini.

Previsioni meteo per lunedì 13 dicembre

Lunedì giornata soleggiata in gran parte dell’Italia. Un po’ di nuvolosità su estremo Nordest, Molise, Puglia, Appennino campano, Basilicata, Calabria, nord della Sicilia. Fino al mattino deboli nevicate oltre 1200 metri sull’Alto Adige nord-orientale. All’alba qualche banco di nebbia tra il basso Veneto e l’Emilia.



Temperature mattutine prossime allo zero al Centro-Nord con probabili gelate. Temperature massime in rialzo quasi ovunque, leggermente inferiori alla norma al Sud. Venti moderati settentrionali al Centro-Sud, deboli altrove. Mari: quasi calmo l’alto Adriatico, per lo più poco mossi il Mar Ligure e il medio-alto Tirreno; mossi o molto mossi i restanti mari.