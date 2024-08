Meteo 12 agosto: verso Ferragosto con caldo africano e notti tropicali

La lunga ondata di caldo anomalo sta raggiungendo il suo apice con l’ulteriore consolidamento dell’Anticiclone Nordafricano, accompagnato da una massa d’aria eccezionalmente calda verso il cuore del continente europeo. Le conseguenti condizioni di stabilità atmosferica limiteranno lo sviluppo dei temporali di calore, che si presenteranno solo in forma sporadica sui rilievi. Le temperature massime arriveranno a punte intorno ai 38/40 gradi, specie nelle aree interne della penisola e delle isole maggiori che continueranno ad essere i settori più caldi. Temperature estremamente elevate anche in quota con lo zero termico che nelle ultime ore ha superato i 5000 metri, ma che tenderà ad abbassarsi di qualche centinaio di metri nei primi giorni della nuova

settimana.

Nelle zone di pianura e costiere del Centro-Nord aumenteranno anche i tassi di umidità, mentre le temperature notturne si attesteranno su valori fino a 5/6 gradi oltre la norma, amplificando il disagio; vivremo, quindi, le cosiddette notti tropicali, con temperature minime che non scenderanno sotto i 20-25 gradi. Anche i mari intorno all’Italia sono più caldi della norma, con temperature superficiali tra i 28 e i 30 gradi. Chiaramente, l’assenza di precipitazioni rilevanti non potrà che aggravare gli effetti della siccità che sta colpendo soprattutto le regioni meridionali.

Fra il 14 e la giornata di Ferragosto si attende qualche annuvolamento in più al Nord-Ovest e in Sardegna a causa dell’avvicinamento di una perturbazione dall’Europa occidentale, che potrà innescare brevi temporali anche sulla pianura piemontese e nelle zone interne dell’isola, ma sempre in un contesto di caldo intenso.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 12 agosto)

Giornata di sole, con cieli inizialmente sereni o poco nuvolosi. Durante il pomeriggio sviluppo di un po’ di nubi sui settori interni e di montagna, più estese ancora una volta sui rilievi del Nord dove non si esclude la possibilità di qualche temporale di calore.

Temperature estremamente elevate, in ulteriore rialzo in Sardegna; picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne del Centro-Sud. Molto caldo anche di notte. Venti per lo più a carattere di brezza, con ancora qualche rinforzo da est nel Canale di Sardegna e da nord intorno alla Puglia.

Le previsioni meteo per martedì 13 agosto

Ancora prevalenza di tempo soleggiato sull’Italia. Nel pomeriggio leggero incremento dell’instabilità sulle aree montuose dove, oltre allo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, saranno possibili dei temporali di calore, non solo sulle Alpi, ma anche lungo l’Appennino e sui rilievi della Sicilia. Non si escludono parziali sconfinamenti sulla pedemontana emiliana. Alla sera qualche temporale tenderà ad estendersi verso la pianura piemontese.

Insiste il caldo intenso, in leggera accentuazione sulle regioni meridionali; massime per lo più comprese fra 32 e 38 gradi, con picchi di 39-40 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. Venti deboli a regime di brezza.