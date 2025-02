Meteo, 12-13 febbraio con nuvole e piogge ma senza freddo intenso

Le condizioni meteo nei giorni centrali della settimana vedranno l’assenza dell’alta pressione con una situazione, dunque, ancora piuttosto dinamica sull’Italia.

Tendenza meteo: alta pressione assente e nuove piogge tra il 12-13 febbraio



Nel dettaglio mercoledì 12 febbraio cielo nuvoloso su gran parte del nostro Paese nel corso della giornata saranno possibili dei rovesci isolati sulla Toscana e sul Levante ligure. Qualche rovescio isolato anche sulla Calabria ionica e sul Salento. Sul resto del Paese n0n sono previste precipitazioni di rilievo.

Venti moderati di Scirocco sul Mar Tirreno, da sud o sud-est sul Mare Ionio e nel Canale d’Otranto. Temperature in aumento nei valori minimi, massime senza grandi variazioni.



Giovedì 13 febbraio probabilmente la situazione generale non cambierà in modo significativo: stando agli ultimi aggiornamenti sarà ancora possibile qualche pioggia sulla Toscana e sulla Puglia meridionale. Temperature stazionarie o in leggero aumento e venti di debole intensità.