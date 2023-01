Meteo, fine settimana del 21-22 gennaio segnato dal maltempo invernale

Weekend del 21-22 gennaio e primi giorni della prossima settimana con condizioni meteo sull’Italia dettate da una profonda e insistente circolazione di bassa pressione inizialmente centrata sul Tirreno, in spostamento verso la Sicilia. Questa vasta circolazione ciclonica è associata a una massa di aria decisamente fredda con temperature di conseguenza pienamente invernali in tutta l’Italia. Ci attendono giornate eccezionalmente ventose, soprattutto a partire da sabato, con venti molto intensi su quasi tutto il nostro Paese, in rotazione anti-oraria intorno al centro della depressione e quindi in prevalenza settentrionali, tranne sullo Ionio.

Sabato 21 gennaio venti di Tramontana anche di forte intensità sono previsti sulle zone alpine e sui mari di Ponente, di Bora sull’alto Adriatico. Il rischio di precipitazioni sarà perlopiù concentrato tra il medio Adriatico, le regioni meridionali e il nord della Sicilia; cielo in prevalenza sereno al Nord. Quota neve ancora di bassa collina nell'entroterra del medio Adriatico, fino a 700-1000 metri sui rilievi meridionali. Ulteriori lievi cali nelle temperature.

Domenica 22 gennaio giornata molto simile con ampi rasserenamenti al Nord e in Toscana, ancora molto nuvoloso su medio Adriatico, Sud e Isole con piogge e rovesci sparsi in Puglia, Calabria e Sicilia, più occasionali su Romagna, Marche e Abruzzo con quota neve intorno 1000 metri in Calabria e a bassa quota nell’entroterra romagnolo.