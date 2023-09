Meteo 11 settembre: settimana al via con tanto sole, ma da martedì arriva qualche temporale. Ecco dove

La settimana inizia con un’altra giornata di condizioni meteo estive, con temperature ben oltre la media climatica.

Tuttavia, l’anticiclone responsabile di questa situazione anomala - non solo in Italia ma anche in gran parte del continente - si sta indebolendo nel suo settore settentrionale sotto la spinta delle più fresche correnti atlantiche che smorzeranno sensibilmente la calura sui Paesi settentrionali e centrali. Le parti marginali delle perturbazioni che scorreranno oltralpe andranno, così, a lambire il Nord Italia causando un aumento dell’instabilità da martedì sulle aree alpine e in seguito anche in alcuni settori di pianura, con conseguente parziale attenuazione del caldo. Nel resto dell’Italia, invece, proseguiranno condizioni più stabili con temperature che rimarranno decisamente oltre la norma a causa della permanenza della massa d’aria subtropicale nell’area mediterranea, che tenderà a ritirarsi solo temporaneamente verso sud fra giovedì e venerdì, per poi tornare ad espandersi verso nord nel fine settimana.

Le previsioni meteo per lunedì 11 settembre

Tempo stabile e soleggiato in tutta Italia, con solo qualche velatura al Nord-Ovest e in Sardegna e locali addensamenti a ridosso delle Alpi.

Insiste il caldo anomalo con temperature massime in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud: valori in generale compresi fra 28 e 33 gradi, ma con picchi fino a 34-35 gradi sulle regioni centro-meridionali.

Venti per lo più deboli. Mari calmi o poco mossi, salvo i canali delle Isole e il basso Ionio che restano localmente mossi.

Le previsioni meteo per martedì 12 settembre

Ancora soleggiato al Centro-Sud, a parte il transito di qualche velatura. Inizialmente soleggiato anche al Nord, ma con tendenza a un aumento della nuvolosità a partire dal Nord-Ovest, con nubi più compatte a ridosso dei rilievi. Dal pomeriggio non si escludono isolati rovesci o brevi temporali sulle Alpi, più probabili nel settore che va dalla Val d’Aosta al Trentino Alto Adige.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest e sul versante tirrenico della penisola, in leggero aumento sul versante adriatico; valori compresi tra 27 e 34 gradi, con picchi anche leggermente superiori in Puglia. Venti in prevalenza deboli.