Meteo, 11 settembre con poche piogge poi torna il caldo anomalo

La settimana si chiude all’insegna di una domenica in prevalenza stabile e soleggiata con poche piogge di rilievo. Le temperature, nonostante un lieve calo sul medio-basso Adriatico e all’estremo Sud, si mantengono in generale oltre la norma specie sulle Isole maggiori. L’inizio della nuova settimana sarà contrassegnato dal ritorno dell’Anticiclone Nord-Africano che garantirà stabilità atmosferica e giornate soleggiate ma nel contempo determinerà anche una nuova impennata delle temperature che si riporteranno da metà settimana abbondantemente oltre la media stagionale con picchi anche di 35 gradi e oltre; tali valori, grazie al vento di Scirocco, saranno più probabili in Sardegna. Tra giovedì e venerdì, l’attuale tendenza, ancora incerta e da confermare nei prossimi aggiornamenti, mostra un possibile peggioramento in diverse regioni del Centro-Nord.

Le previsioni meteo per domenica 11 settembre

Giornata in gran parte stabile e soleggiata. Non mancheranno però temporanei e locali annuvolamenti. Al mattino possibili isolati piovaschi lungo le coste centrali adriatiche e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio brevi rovesci possibili su Alpi orientali e in forma sporadica sui rilievi interni del Centro-Sud. Temperature in lieve calo su medio-basso Adriatico, Calabria e Sicilia; valori pomeridiani compresi fra 26 e 30 gradi, a parte ancora punte oltre i 30 gradi all’estremo Sud e Isole maggiori, fino a 34-35 gradi nel sud ed est della Sicilia. Venti da deboli a localmente moderati di Maestrale al Centro-Sud. Mari da poco mossi a mossi, specie quelli di ponente.

Le previsioni meteo per lunedì 12 settembre

Tempo ovunque stabile e in gran parte soleggiato. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento temporaneamente più significativo al mattino al Sud e nord Sicilia, nel pomeriggio soprattutto sulle aree montuose.



Temperature massime in leggero calo su Calabria e Sicilia, stazionarie o in lieve aumento altrove; valori per lo più compresi fra 26 e 30 gradi, con punte leggermente superiori sulle Isole. Venti deboli, salvo moderati rinforzi di Maestrale in Puglia e di Scirocco in serata nel Canale di Sardegna. Mari: mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio; poco mossi i restanti bacini