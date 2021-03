Meteo, 11 marzo tregua anticiclonica, poi torna qualche pioggia

Dopo un'inizio settimana con condizioni meteo perturbate tra mercoledì 10 e giovedì 11 marzo rinforzerà l'alta pressione

Dopo un inizio di settimana all'insegna di condizioni meteo perturbate, con piogge anche forti provocate dal transito della terza perturbazione del mese, tra mercoledì 10 marzo e giovedì 11 assisteremo al graduale rinforzo dell'alta pressione.

Ne conseguirà una breve fase caratterizzata da condizioni meteo stabili quasi ovunque e da un rialzo delle temperature, anche se in generale i valori resteranno vicini alle medie stagionali.

In particolare, giovedì 11 marzo il sole avrà la meglio soprattutto al Centro-Sud, dove l'anticiclone si consoliderà in modo più deciso. Al Nord e sulla Toscana settentrionale aumenteranno le nuvole, anche se osserveremo schiarite ancora ampie su Piemonte, Alpi centrali e Liguria di Ponente. Qualche pioggia sarà possibile, dal pomeriggio, tra Levante ligure e Toscana nord-occidentale.

Le temperature minime caleranno al Sud e sulle Isole, mentre aumenteranno al Nord-Ovest; i valori massimi saranno in rialzo al Centro-Sud e in generale risulteranno nella norma ovunque.

Anche nella giornata di venerdì il cielo sarà prevalentemente soleggiato, con qualche nuvola in più sulle regioni tirreniche e al Nord-Est, dove non si esclude qualche breve rovescio nella seconda parte della giornata. Nella notte successiva il transito di una debole e rapida perturbazione potrebbe portare qualche pioggia in Umbria, sul Lazio e sulla Campania, mentre nella giornata di sabato torneranno a prevalere quasi ovunque condizioni anticicloniche.