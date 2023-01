Meteo: 11 gennaio con tempo stabile fino al pomeriggio. Poi peggiora

Il tempo è in miglioramento anche al Sud con l’allontanarsi, entro le prime ore di mercoledì 11 gennaio, della perturbazione numero 2 del mese. I venti settentrionali al suo seguito insisteranno con forte intensità al Sud, mentre l’aria più fredda e i diffusi rasserenamenti daranno luogo ad un sensibile calo delle temperature notturne e del primo mattino.

La giornata di mercoledì trascorrerà con tempo stabile fino al pomeriggio, ma già in serata le regioni del Nord, quelle centrali tirreniche e la Sardegna vedranno un aumento delle nuvole e le prime deboli precipitazioni per l’avvicinarsi di un’altra perturbazione che giovedì 12 attraverserà molto velocemente la nostra Penisola, portando anche delle deboli nevicate su Alpi orientali e Appennini, insieme ad un’intensificazione dei venti di Maestrale. Venerdì 13 tempo di nuovo stabile, ma con il ritorno di qualche nebbia al Nord.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 gennaio

Condizioni meteo stabili per gran parte della giornata in tutta l’Italia, con tempo in miglioramento fin dal mattino anche al Sud e in Sicilia e ampi rasserenamenti nel pomeriggio.

Cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato al Centro-Nord per strati di nubi alte e sottili; nuvolosità in aumento dal pomeriggio su Alpi, Toscana e Sardegna; in serata qualche pioggia nell’estremo Levante Ligure e in Toscana; deboli nevicate oltre 1100-1300 metri sulle zone alpine orientali e nell’Appennino emiliano. Temperature minime in calo ovunque; massime in diminuzione al Nord. Insiste un forte Maestrale al Sud, con mari molto mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 12 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e in Toscana, con deboli precipitazioni al Nord-Est e in Emilia Romagna, ma in esaurimento entro l’alba. Ampie schiarite dal pomeriggio anche nel resto del Centro, in Sardegna e Campania; nuvole più persistenti in Abruzzo, Molise e soprattutto al Sud e in Sicilia, con piogge e rovesci fino al primo pomeriggio, con quota neve in Appennino tra 1000 e 1400 metri.

Temperature per lo più stazionarie. Ventoso per Maestrale o Tramontana su Isole e medio-basso Tirreno; venti a tratti moderati anche sulle Alpi occidentali. Molto mossi i mari di ponente.