Meteo, 11 febbraio con tempo in miglioramento e meno freddo

Il ciclone mediterraneo HELIOS, responsabile di forte maltempo che ha colpito la Sicilia, nelle ultime ore si è allontanato verso sud lontano dall’’Italia, favorendo un deciso miglioramento del tempo anche all’estremo Sud. Nel fine settimana l’alta pressione tornerà ad allungarsi verso l’Italia, occupando parzialmente il Centro-Nord, mentre il Sud tra domenica pomeriggio e lunedì verrà lambito da un fronte freddo in movimento sulla Penisola Balcanica: sabato quindi tempo soleggiato e stabile in tutta Italia, mentre domenica ci sarà qualche nuvola in più al Sud, ma con poche piogge e poche nevicate. La vera novità del fine settimana riguarderà in realtà le temperature, ovunque in crescita e vicine ai valori medi stagionali: finirà quindi la fase di freddo intenso di questi ultimi giorni. L’alta pressione sembra essere la vera protagonista anche della prima parte della prossima settimana quando le temperature subiranno un ulteriore rialzo portandosi tra martedì e mercoledì oltre la norma.

Le previsioni meteo per sabato 11 febbraio

Sabato alternanza tra sole e nuvole in Sicilia con un cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso ma con basso rischio di precipitazioni. Bello e soleggiato nel resto d’Italia con modesti ed innocui annuvolamenti in Puglia e Calabria meridionale e qualche velatura passeggera al Centro-Nord. Moderati venti settentrionali su Adriatico, Puglia meridionale e Ionio; venti deboli altrove. al Sud. Molto mossi il Canale di Sardegna e di Sicilia e lo Ionio meridionale.

Temperature ovunque in crescita: ancora gelate mattutine al Nord, ma meno intense e meno diffuse; massime più vicine alle medie stagionali, sebbene ancora in generale leggermente al di sotto.

Le previsioni meteo per domenica 12 febbraio

Domenica alternanza tra sole e momenti nuvolosi in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nord Sicilia: piogge deboli e isolate su Basilicata e Calabria, con qualche nevicata sulle montagne di queste regioni oltre 1200-1300 metri. Nel resto d’Italia cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature in ulteriore aumento: massime ancora leggermente al di sotto delle medie stagionali al Sud, nella norma o di poco al di sopra altrove. Venti moderati da nord o nordovest sui mari del centro-Sud e sulle regioni meridionali.