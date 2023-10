Anticiclone senza tregua: sole e caldo anomalo sull'Italia. Le previsioni meteo dal 10 ottobre

L'anticiclone Nord Africano continua a dominare la scena meteo su tutta l'Italia, mantenendo una situazione di stallo che si protrae ormai da molti giorni con assenza di piogge e caldo anomalo: le temperature in questa prima parte di settimana continueranno a far registrare valori eccezionali, fino a 10°C oltre la norma con picchi anche di 30-32 gradi. Il caldo è fuori scala anche in montagna con lo zero termico sulle Alpi che si porterà fino a 4000-4100 metri.

Uno scenario che preoccupa anche per la nostra salute, con la stabilità atmosferica che favorisce l'accumulo delle sostanze inquinanti nelle zone di pianura.

Nella seconda parte della settimana le temperature, pur rimanendo ovunque superiori alle medie stagionali, andranno incontro a un leggero ridimensionamento, specie sulle regioni settentrionali, lambite dalle correnti atlantiche che nel frattempo avranno ripreso a interessare l’Europa Centrale. L’attuale tendenza, che ha un indice di affidabilità molto basso ed è quindi da confermare nei prossimi giorni, lascia intravedere un possibile ritorno delle piogge sul nostro paese, a iniziare dal Nord, tra domenica 15 e lunedì 16.

Le previsioni meteo per martedì 10 ottobre

Oggi tempo stabile con assenza di precipitazioni in tutto il Paese. La giornata sarà in gran parte soleggiata anche se nella prima parte della giornata non mancheranno delle velature in transito, in allontanamento nel corso del pomeriggio. Da segnalare anche un po’ di nubi basse tra Liguria e Toscana nord-occidentale e qualche innocuo annuvolamento sull’Appennino meridionale. Temperature stabili o in leggero calo ma sempre ben oltre media climatica: si toccheranno punte di 30 gradi o leggermente oltre. Venti ovunque di debole intensità: settentrionali sul Tirreno e al Sud, meridionale nel mar Ligure. Mari: un po’ mosso il settore meridionale del Ligure, generalmente poco mossi i restanti bacini intorno alla penisola.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 ottobre

Giornata soleggiata con un cielo per lo più sereno o al più poco nuvoloso, con soltanto qualche annuvolamento in più al mattino tra Liguria e Toscana settentrionale. Da segnalare all’alba la possibilità di isolati banchi di nebbia in pianura padana, lungo le coste adriatiche del Nord e sulla Toscana settentrionale. Continua il caldo anomalo con anche punte intorno ai 30 gradi. Venti ovunque molto deboli. Mari calmi o poco mossi.