Meteo: 10 novembre instabile. Venerdì 11, San Martino, venti più freddi: ecco dove

La perturbazione numero 3 di novembre che ha raggiunto il Nord Italia, nella giornata odierna (giovedì 10 novembre) si muove verso est, consentendo un deciso miglioramento al Nord-Ovest, ma coinvolgendo anche parte delle regioni centrali, dove è attesa una breve fase di instabilità. L’alta pressione resiste invece al Sud e nelle Isole. Dal punto di vista termico, le temperature si mantengono su valori superiori alla media climatica in tutto il Paese per la presenza di una massa d’aria relativamente mite, con punte massime vicine ai 25 gradi nelle Isole e la quota della neve sulle Alpi per lo più oltre i 2000 metri. Venerdì 11 il tempo tornerà stabile da Nord a Sud, ma con maggiore nuvolosità sul medio e basso versante adriatico per effetto di venti più freddi orientali.

L’evoluzione successiva è ancora affetta da un’elevata incertezza, a causa di un vortice ciclonico centrato venerdì sui Balcani, la cui traiettoria non è ancora delineata con chiarezza dai modelli matematici, che al momento sono tra loro discordi nel definirne gli spostamenti e quindi gli effetti sulle condizioni meteo delle nostre regioni.

Le previsioni meteo per giovedì 10 novembre

Tempo ancora soleggiato o al più velato al Sud e sulle Isole, con maggiore nuvolosità solo in Campania e nel nord della Sardegna. Deciso miglioramento al Nord-Ovest, con ampi rasserenamenti fin dal mattino. Nubi e piogge sparse nella prima parte della giornata al Nord-Est e in Emilia Romagna, con graduali schiarite ad iniziare dalle Alpi, entro sera in tutto il Nord. Parzialmente nuvoloso nelle regioni centrali, con piogge e rovesci in Toscana, in estensione nel pomeriggio a Marche, Umbria e alto Lazio.

Temperature minime in aumento, tranne al Nord-Ovest; massime in rialzo nelle aree del Nord interessate dal miglioramento. Venti deboli con tendenza ad un rinforzo da nord-est sui mari settentrionali a fine giornata.

Le previsioni meteo per venerdì 11 novembre

Cielo poco nuvoloso al Nord, in Toscana e Lazio; nuvoloso o molto nuvoloso sul medio Adriatico, dalla Romagna al nord della Puglia, ma senza precipitazioni di rilievo. Nuvolosità irregolare al Sud e nelle Isole, con deboli piogge al mattino nella Calabria ionica e ampie schiarite invece in Campania e nella Sardegna occidentale.

Temperature massime in calo lungo il versante adriatico per effetto di una moderata ventilazione nordorientale, stazionarie altrove. Venti a tratti moderati da est anche sulla Sardegna. Mossi i mari intorno all’isola e l’Adriatico.