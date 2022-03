Meteo: 10 marzo con tempo stabile, ma andiamo verso una nuova irruzione gelida

Con l'alta pressione le condizioni meteo restano stabili in tutta Italia, ma il clima è pungente. Giovedì 10 marzo, tuttavia, si assisterà a una temporanea attenuazione del flusso di aria fredda dall’Est europeo e dalla Russia meridionale, a beneficio delle temperature, destinate a guadagnare qualche grado rispetto agli ultimi giorni. Al Sud, però, la persistenza di una vivace ventilazione settentrionale manterrà i valori ancora al di sotto della norma.

E da venerdì 11 marzo si profila poi un nuovo afflusso di aria artica continentale che, dalla vicina Penisola balcanica, si riverserà sulla nostra Penisola, investendo più direttamente il Nord e le regioni adriatiche, con un conseguente brusco calo delle temperature. Il prossimo fine settimana, dunque, sarà segnato da clima invernale ma secco, con assenza di precipitazioni di rilievo, nonostante un leggero indebolimento dell’anticiclone di blocco sula Scandinavia. Ne approfitterà una perturbazione atlantica che, muovendosi verso il basso mar Mediterraneo e il Nord Africa, potrebbe portare qualche pioggia tra Sardegna e Sicilia.

Le previsioni meteo per giovedì 10 marzo

Giovedì al Nord, al Centro e sulla Sardegna tempo generalmente soleggiato: da segnalare un aumento delle nubi basse sin dalla mattinata sulla Liguria e qualche modesto annuvolamento, nel pomeriggio, tra Abruzzo e Molise. Verso sera velature in arrivo all’estremo Nord-Ovest e sulla Sardegna, nubi in aumento anche sul Friuli Venezia Giulia. Al Sud e sulla Sicilia cielo irregolarmente nuvoloso, con spazi soleggiati più ampi sulle coste campane.

Temperature massime in aumento, quasi ovunque comprese tra 10 e 15 gradi, con punte localmente superiori sulla Sardegna. Al Sud i valori restano inferiori alla norma. Venti: moderati o tesi settentrionali su Puglia, Basilicata e Calabria. Mari. Fino a molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio.

Le previsioni meteo per venerdì 11 marzo

Venerdì cielo da nuvoloso a molto nuvoloso su buona parte delle regioni settentrionali, con nubi più compatte sul Piemonte e la possibilità di deboli nevicate nel settore prealpino della regione fin verso 600-800 metri. Nuvolosità molto più irregolare nel resto dell’Italia, con più spazi di sereno su Marche, Umbria e Toscana, in serata anche al Sud peninsulare; nuvole più insistenti su Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ma senza precipitazioni.

Temperature massime in aumento sulle Isole; in calo sensibile al Nord e sulle regioni adriatiche dove non si andrà oltre i 9-10 gradi; sul lato tirrenico la diminuzione sarà più contenuta.

Venti da moderati a tesi di Scirocco sulla Sardegna e sui mari circostanti, deboli da est sull’alto Adriatico e sulla valle padana. Mari: fino a molto mossi il mare e Canale di Sardegna.