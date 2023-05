Forte maltempo sull'Italia: piogge diffuse e rischio nubifragi. Le previsioni meteo del 10 maggio

È un mercoledì complicato dal punto di vista meteo, con l'Italia alle prese con una breve ma intensa ondata di maltempo che il 10 maggio porterà pioggia in quasi tutte le nostre regioni. In alcune zone ci sarà il rischio di fenomeni intensi, con forti temporali, grandine e locali nubifragi, mentre sulle Alpi orientali torna anche la neve, sebbene a quote elevate.

Nonostante l'allontanamento della perturbazione, tra giovedì 11 e venerdì 12 maggio le condizioni meteo rimarranno marcatamente instabili, soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro. Per tutto il resto della settimana, complice anche il maltempo, le temperature rimarranno in generale al di sotto della norma, con valori quasi dappertutto tipici del mese di aprile.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 maggio

Nuvole ovunque, anche se nel pomeriggio non mancheranno delle schiarite al Nord-Ovest e in Sardegna. Nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutte le regioni, eccetto Valle d’Aosta e Sardegna, con la possibile formazione di temporali, specie su Alpi Occidentali, Liguria, Toscana e Umbria; ci sarà il rischio di fenomeni localmente intensi, con forti raffiche di vento, grandinate e locali nubifragi. Neve sulle Alpi Orientali al di sopra di 2000 metri. Temperature massime in diffusa diminuzione e inferiori ai valori medi stagionali. Forti venti di Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia.

Allerta meteo: codice rosso sull'Emilia Romagna

La Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo in molte delle nostre regioni. In particolare, è allerta rossa su parte dell'Emilia Romagna (Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Bassa collina e pianura romagnola); codice arancione nella stessa regione su Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola.

Allerta gialla per il maltempo su molte regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige e Umbria.

Le previsioni meteo per giovedì 11 maggio

Giovedì cielo nuvoloso e piogge sparse al Nord-Est, con neve sulle Alpi oltre 1800 metri. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e momenti nuvolosi, con isolati rovesci e temporali al Nord-Ovest, sulle zone interne del Centro e su coste centrali adriatiche, Campania e Puglia.

Temperature massime in ulteriore lieve calo al Nord-Est, in leggero rialzo nelle regioni centrali tirreniche e al Sud.