Meteo 10 giugno, temperature in aumento: ecco dove farà più caldo

Anche nei prossimi giorni sull’Italia insisterà l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano, che rimarrà saldamente posizionato sul Mediterraneo, dove trascinerà gradualmente masse d’aria molto calde di origine sub-tropicale. Ci attendono quindi giornate nel complesso soleggiate e stabili praticamente in tutto il Paese, con poca nuvolosità pomeridiana per lo più confinata sulle zone montuose e piogge quasi del tutto assenti, fatta eccezione per brevi e isolati temporali pomeridiani su Alpi e Appennino.

Altra caratteristica di questa settimana sarà il caldo tipicamente estivo: dopo la temporanea e parziale flessione della giornata odierna, nei prossimi giorni infatti le temperature torneranno a salire in tutta Italia, e nella seconda parte della settimana il caldo afoso diventerà intenso, con massime diffusamente oltre i 30 gradi e possibili picchi verso i 40 gradi.

Le previsioni meteo per martedì 10 giugno

Martedì alternanza tra sole e nuvole sulle Alpi, con la possibilità di isolati rovesci pomeridiani sui rilievi di Lombardia e Trentino; nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, fatta eccezione per un temporaneo aumento delle nuvole nel pomeriggio sulle zone appenniniche.

Temperature minime in leggero calo nel versante adriatico, in crescita in quello tirrenico; massime in leggera crescita, specie al Nord e regioni tirreniche. Venti deboli.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 giugno

Mercoledì al mattino splenderà dappertutto il sole. Nel pomeriggio nuvole in temporaneo aumento sui rilievi, con la possibilità di brevi e isolati temporali su Appennino Calabro-Lucano e zone montuose della Sicilia; sempre tanto sole altrove. Venti deboli. Caldo afoso in leggero aumento, con temperature in crescita, sia nei valori minimi che nelle massime.