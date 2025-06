Anticiclone Nordafricano, caldo e afa in aumento: le previsioni da martedì 10

L’Anticiclone Nordafricano continua a dominare la scena meteo sul Mediterraneo e l’Italia, e nei prossimi giorni tenderà a espandersi anche verso l’Europa centrale e la Scandinavia meridionale, dove le anomalie termiche potranno arrivare a 10 gradi sopra la media. Sulle nostre regioni proseguirà questa fase caratterizzata da condizioni estive, con prevalenza di tempo stabile e i consueti annuvolamenti pomeridiani sui monti dove non si escludono brevi temporali di calore.

Le temperature resteranno in generale sopra la media, con tendenza a un ulteriore rialzo, specialmente da metà settimana quando si farà sentire maggiormente anche l’afa. I picchi massimi andranno dai 30 ai 35 gradi da nord a sud, ma con valori anche più elevati, fino a sfiorare localmente i 40 gradi.

Di fatto si tratta della prima ondata di calore della stagione - a dire il vero non particolarmente intensa se confrontata con molte altre situazioni pesanti che hanno interessato il nostro Paese, e probabilmente nemmeno duratura.

Le previsioni meteo per martedì 10 giugno

Tempo prevalentemente soleggiato sull’Italia, a parte la presenza di un po’ di nuvole inizialmente sulle Alpi, nelle vicine pianure del Nord-Ovest, nell’area tirrenica e intorno alle Isole, nel pomeriggio per lo più a ridosso dei monti, ma senza precipitazioni rilevanti.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Est, lievi diminuzioni nelle regioni meridionali; valori per lo più compresi fra 26 e 32 gradi, con locali picchi leggermente superiori al Sud e in Sicilia. Venti deboli a prevalente regime di brezza. Ancora mosso il basso Adriatico, in prevalenza poco mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 giugno

Giornata stabile e soleggiata, con solo delle velature passeggere e temporanei annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei monti dove non si escludono brevi e isolati rovesci, più probabili nell’Appennino meridionale.

Temperature stazionarie o in leggera crescita, con valori massimi fra 27 e 33 gradi e locali picchi leggermente oltre sulle regioni meridionali. Afa in aumento nelle pianure. Venti deboli a carattere di brezza, salvo dei rinforzi di Maestrale intorno alla Puglia. Mari in generale calmi o poco mossi.