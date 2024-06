Meteo, 10 giugno instabile al Nord e caldo al Sud

Una perturbazione in transito sul nostro Paese (la numero 4 del mese) porterà molta instabilità al Nord, con parziale coinvolgimento di alcune zone del Centro, e in particolare di Marche, Umbria e Toscana; al Sud, sempre protetto dall’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano, il tempo rimarrà invece nel complesso bello e decisamente caldo, con punte anche al di sopra di 34 gradi. Nei giorni successivi il Nord rimarrà ancora esposto al passaggio delle piovose perturbazioni atlantiche, e dovrà quindi fare i conti con altri momenti nuvolosi e piovosi, mentre al Sud insisterà l’alta pressione e le giornate saranno di conseguenza in prevalenza soleggiate e calde, sebbene con temperature in leggera flessione rispetto ai picchi di questo weekend; il Centro e la Sardegna vivranno condizioni intermedie.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 10 giugno

Lunedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Sud e Isole. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, soprattutto al Centro: nel corso del giorno, e in particolare tra pomeriggio e sera, rovesci e temporali isolati, localmente anche intensi, su tutte le regioni settentrionali, Toscana, Umbria e Marche. Temperature massime quasi dappertutto in calo: ancora caldo estivo al Sud, ma meno intenso rispetto al giorno precedente.

Le previsioni meteo per martedì 11 giugno

Martedì tempo bello al Sud, Abruzzo e Molise. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto d’Italia: nel corso del giorno rovesci e temporali isolati su tutte le regioni settentrionali e le Marche. Temperature massime in rialzo e insolitamente alte in Sicilia, stazionarie o in ulteriore diminuzione nelle altre regioni.